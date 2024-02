Diego Torres y Martina Díaz cada vez más enamorados: la postal en la playa al atardecer

Diego Torres sorprendió a sus seguidores al compartir recientemente un momento íntimo de su vida personal, mostrándose muy cercano a su pareja, la broker inmobiliaria Martina Díaz. A través de una imagen posteada en su cuenta de Instagram, ambos se dejaron ver disfrutando de una jornada playera, evidenciando la solidez de su relación.

La fotografía captura a la pareja en un abrazo con el ocaso como telón de fondo, lo que sugiere una fase muy positiva en la vida sentimental del artista. El romance entre Torres y Díaz fue confirmado oficialmente en junio de 2023, tras meses de especulación.

La pareja eligió hacer pública su relación asistiendo juntos a la celebración del cumpleaños de ella en un conocido bar de Palermo. Estefanía Berardi fue quien compartió en esa oportunidad en sus redes sociales las imágenes de la pareja, mostrándolos disfrutando del evento rodeados de amigos cercanos a Martina, marcando así un nuevo capítulo en la vida amorosa de Diego.

A fines del año último, en tanto, la periodista Paula Varela reveló que la relación progresó favorablemente, y se obtuvieron imágenes inéditas de la pareja. La panelista comentó que Díaz estableció ciertas condiciones en la relación, a lo que Torres accedió, decidiendo avanzar juntos bajo ese ámbito

Varela también detalló cómo se conocieron Torres y Díaz. El encuentro inicial ocurrió hace años, durante el rodaje de la película Casi Leyendas. Martina se encontraba cerca del set, debido a que un familiar trabajaba allí, y se acercó para compartir unos mates. Allí conoció a Diego, que trabajaba en el filme y todavía estaba en pareja con Débora, por lo que no sucedió nada más allá de un encuentro casual. Sin embargo, una vez que el intérprete estuvo soltero, se reencontraron. Y todo fue diferente.

¿Quién es Martina Díaz? Varela la describió como una agente inmobiliaria y admiradora del autor de “Estamos juntos”. Señaló que se reencontraron hace unos cinco años cuando Torres estaba interesado en comprar una propiedad en el Chateau de Libertador. En ese momento, él invitó a uno de sus shows, pero no se desarrolló ninguna relación sentimental.

Este nuevo capítulo en la vida afectiva de Torres surge después de su separación de la modelo Débora Bello, relación que se consolidó con el nacimiento de su hija Nina en 2013, culminó en matrimonio en diciembre de 2020. Sin embargo, al año siguiente, durante una aparición en el programa de Mirtha Legrand, el hijo de Lolita Torres anunciaría su separación.

En esa entrevista, el intérprete expresó su situación sentimental con franqueza. Afirmó que, aunque estaban atravesando un período difícil, el cariño mutuo permanecía intacto, especialmente por el bienestar de su hija, a quien ambos amaban profundamente. Reconoció que las relaciones prolongadas suelen enfrentar este tipo de desafíos. Ante la curiosidad de la conductora del ciclo sobre una posible reconciliación, Torres se mostró incierto, dejando la respuesta en manos del tiempo. Sin embargo, esa reconciliación nunca se materializó.

Tras ello, Diego continuó enfocándose en su carrera musical, lanzando la canción Parece mentira, inspirada en sus experiencias personales durante este período. En una entrevista con Teleshow, explicó que la canción reflejaba no solo su separación sino también otras relaciones personales. Subrayó la importancia de manejar las separaciones con responsabilidad, especialmente cuando hay hijos de por medio, ya que las canciones, al igual que las relaciones, dejan una huella permanente.

Cabe destacar que cuando iniciaron los rumores de romance entre Torres y Díaz, también nacieron paralelamente entre su ex Débora Bello y el actor Nicolás Tacho Riera.