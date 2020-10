Diputados: el oficialismo buscará aprobar hoy el proyecto de Presupuesto 2021

Compartir

La Cámara de Diputados debatirá en una sesión especial el proyecto de Presupuesto 2021, que contempla un aumento de crecimiento de la economía del 5% y destinar el 2,2% a gastos de capital para concretar un amplio plan de obras públicas, con el cual buscará lograr la generación de empleo.

La sesión especial, pedida por el Frente de Todos, está citada para las 12, pero se estima que se extendería hasta la madrugada del jueves, cuando se alcanzaría la aprobación del proyecto.

El proyecto recibió dictamen de mayoría en comisión de Presupuesto el viernes pasado, con el respaldo de los interbloques Federal y de Unidad para la Equidad y Desarrollo.

La de hoy será la primera sesión mixta con mayoría de legisladores en el Congreso, lo que obligó a adaptar el recinto y su entorno para posibilitar el trabajo con el cumplimiento de las normas sanitarias correspondientes.

Esa situación se da porque el Presupuesto 2021 será el primero de los temas que, a pedido de Juntos por el Cambio, se tratará con un importante número de diputados presentes en el Congreso, debido a las diferentes posturas en torno a su contenido.

La principal bancada opositora se comprometió a reunir entre 90 y 95 diputados, de los 116 que componen el interbloque; en tanto el oficialismo y el resto de las bancadas ocuparán las 25 o 30 bancas restantes para llegar al número total de 120.

Desde el Frente de Todos habían anticipado, en el momento mismo de la firma del acta, que sus diputados no llegarían masivamente a Buenos Aires.

El oficialismo buscará tener sancionada la ley de gastos y recursos, o al menos una media sanción, previa al inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el próximo 9 de noviembre.

La bancada oficialista que conduce Máximo Kirchner tiene 117 votos propios, con lo cual para asegurarse una mayoría necesita el respaldo de otras fuerzas políticas y así no depender de la decisión de Juntos por el Cambio que aún no definió su postura.

En tanto, el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio definía ayer la postura que adoptará ese espacio en torno al proyecto, en un contexto en el cual no se descarta la idea de una eventual abstención, aunque un grupo superior a un decena de legisladores de esa fuerza siempre vota en contra, y esta vez no sería la excepción.

Por ese motivo, la decisión de la veintena de diputados provinciales que conforman los interbloques y el respaldo del Movimiento Popular Neuquino le permitirán al Frente de Todos reunir unos 138 votos positivos, lo que le garantiza tener una mayoría para sancionar este proyecto clave para el Gobierno nacional.

Entre sus ejes centrales, el primer Presupuesto del gobierno de Alberto Fernández proyecta una inflación del 29% y un dólar promedio de $ 102,4.

Además, se destinarán $ 5,5 billones a gastos sociales para el pago de jubilaciones y asignaciones sociales, programas alimentarios, de economía social, entre otros, lo que representa el 65% de los recursos contemplados para 2021 y se reducirá el pago de intereses de la deuda pública.

En cuanto a infraestructura, sólo para obras de saneamiento y cloacas el Presupuesto tendrá un aumento del 500% con respecto a las partidas de 2019.

Además, será el primer Presupuesto diseñado con perspectiva de género, ya que se destinarán hacia esas políticas el 15% de sus recursos previstos para 2021.