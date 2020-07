Distribuidores y Mayoristas del NEA piden “rever el protocolo de Formosa”

Compartir

El presidente de la Cámara de Distribuidores y Mayoristas del NEA, Maximiliano Beigbeder, en diálogo con el Grupo de Medios TVO expuso todas las complicaciones por las que atraviesan para cumplir con el protocolo de ingreso de mercadería a Formosa, más que nada ante la nueva ordenanza que rige en la ciudad capital donde se exige un depósito para realizar la descarga de la mercadería. Aseguró que la semana anterior no ingresó ni un solo camión a Formosa y que podría haber faltante de productos si no se analizan otras medidas.

“Estuve hablando con Horacio Cosenza (subsecretario de Desarrollo Económico) y le dejé bien en claro la posición de la Cámara en tratar de colaborar y ponernos de acuerdo en buscarle la forma más fácil para todos teniendo en cuenta la situación en la que estamos todos, él me comentó que sigue vigente la ordenanza en Formosa capital del ingreso de un cliente por camión y le comenté los problemas que trae acarreados, lo inviable que se torna hacer este trabajo, con un cliente por vehículo se vuelve muy caro, estuvimos averiguando para alquilar un depósito como habían planteado pero ahora parece que todos valen una fortuna, hablamos con clientes nuestros y es entre 3 y 10% de incremento con el problema de que nosotros no podemos trasladar aumentos de precios por las exigencias del gobierno por Precios Cuidados, entonces no podemos llevarle al cliente la transferencia de costos, transferirle el sobrecosto que nos genera esto, tampoco lo podemos trasladar a góndola, estamos complicados de los dos lados, puntualmente el tema de la entrega de refrigerados congelados es más complicada porque no hay clientes que puedan tener una capacidad de cámara para guardar mercadería, los clientes chicos son los más resentidos, los que más a van a sufrir este tipo de medidas”, aseveró.

Reconoció además que hay productos de primeras marcas que ya no están ingresando a Formosa, “tengo conocimiento que hay productos que no fueron, hay varios frigoríficos que no fueron, nosotros que tenemos congelados tampoco fuimos porque es un inviable”.

Expuso además que el rubro más complicado es el que necesita la cadena de frío, “supongamos que uno quiera ir y alquilar un depósito, tampoco puedo entrar y yo personalmente debo ir a firmar un contrato de alquiler y no lo puedo hacer, si entro tengo que hacer cuarentena y no puedo, para comprar un camión de frio, más equipo de frio, térmicos, las habilitaciones y ponerlo a funcionar son unos 4 millones de pesos sin tener la certeza de cuánto va a durar esto, además tengo que tomar gente para hacer la distribución, es una situación compleja, nosotros entendemos la postura del gobierno que está primando la salud de la gente, pero hay que buscar una alternativa a poder seguir con el suministro de mercadería. La Cámara nuclea empresas que abastecen consumos masivos, lo que comercializamos nosotros son productos esenciales; alimentos, bebidas, perfumería y limpieza, son productos de consumo básico como fideos, aceite, azúcar, yerba”.

Advirtió además que la carne es una cuestión aparte y que empezará a escasear, “hay productos cárnicos que llegan desde Santa Fe por ejemplo pero nadie tiene para bajar un semi completo de carne, son pocos los que pueden tener cámaras en Formosa para abastecer y al empezar a escasear van a aumentar los valores porque si hay dos personas que pueden tener cámaras para guardar esa cantidad de carne, obviamente que la venta se va a trasladar a ellos, al no poder manejarlo van a tener que subir la oferta, se hace una situación compleja para todos, para el gobierno, para nosotros y por eso la idea es poder buscar una solución, hay buena predisposición de Cosenza y venimos hablando de qué forma poder nutrirnos de las experiencias de cada uno y de las posiciones de cada uno para llegar a un acuerdo porque es una situación compleja”, expresó.

Señaló también que a Formosa capital “mandábamos camiones todas las semanas, son más o menos dos o tres camiones por semana dependiendo de cómo sea la venta, son unos 50 clientes por semana. La semana pasada no fue ningún camión y esta semana tampoco”.

“Los clientes están recurriendo a los mayoristas locales que por ahí son afiliados a la Cámara, pero también se lo van a ver complicados, no de todos los productos se puede comprar un camión, por ejemplo hisopos, nadie va a comprar un camión de hisopos, harina, azúcar, yerba sí pero hay productos que van a empezar a escasear y eso es obvio”, alertó.

“Yo tengo contacto directo con las empresas y hay muchas que tienen faltantes de mercadería porque tienen gente radicada en Buenos Aires donde volvieron a la fase 1 entonces hay varias empresas que no están trabajando por este tema, hay otras que tienen el 50% de la gente trabajando y todo esto disminuye la oferta de productos, hay muchísima faltante de productos”, lamentó.

“Los clientes piden y no tenemos la cantidad que solicitan, no están llegando, hay camiones que van de San Luis por ejemplo pero no los dejan pasar a Mendoza, hay una demora enorme para que entren los camiones, desde Mendoza se les dificulta y está todo complejo, encima si exigen un cliente por camión, obviamente que la prioridad se la vamos a dar a los clientes grandes que son los que tienen el camión”, expresó.

Para finalizar destacó que hay diálogo con funcionarios de Formosa para buscar una posible solución. “Cosenza me dijo que iba a hablar con Ibáñez a ver qué tipo de solución le podían dar a esto, pero hoy estamos como estamos, vamos a ver qué pasa, al haber una ordenanza la cosa tiene otra implementación, para modificarla ya es otra cuestión, considero que lo tienen que rever porque va a generar un problema que ya lo está generando pero se va a complicar, al no poder hacer la distribución se complejiza mucho el tema de la logística, es lógica la medida que toman pero es inviable”, culminó.