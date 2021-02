Dolor en el mundo del básquet argentino: murió Juan Pablo Sánchez a los 37 años

Compartir

El profundo dolor invadió en las últimas horas al mundo del básquet argentino tras conocerse la noticia de la muerte de Juan Pablo Sánchez a los 37 años. El ex Quilmes y Peñarol en la Liga Nacional falleció en la puerta de un centro de salud producto de un paro cardíaco, según reportaron medios de Mar del Plata en las últimas horas.

Sánchez se había retirado de la actividad profesional en el 2010 aquejado por una serie de lesiones en la rodilla y desde entonces se había dedicado al mundo gastronómico en Mar del Plata. Según reportó el Diario La Capital de esa ciudad, el ex jugador llegó a una clínica para atenderse por un cuadro de vómitos pero falleció en la puerta del lugar por un paro cardíaco. El ex jugador empezó a sufrir distintas dolencias el martes y al día siguiente decidió consultar con un médico. “Cuando se retiraba de ese establecimiento, se produjo el deceso”, relató el citado medio.

“El básquet argentino despide con mucho dolor a Juan Pablo Sánchez, ex jugador de nuestra Liga Nacional -se retiró en 2010- que tenía apenas 37 años. Nuestro abrazo para toda su familia y seres queridos en este durísimo momento”, tuiteó la cuenta oficial de la Confederación Argentina de Básquet tras conocerse la noticia.

El hombre que se desempeñó como ayuda base nació en Mendoza, pero se transformó en marplatense por adopción: a los 14 años inició su camino en las filas de Unión y tuvo sus momentos destacados en los clubes más importantes de allí. Debutó a los 18 años en la Liga Nacional con la camiseta de Peñarol y en el 2003 desembarcó en el otro gran equipo de la ciudad, Quilmes.

“Con profundo dolor, despedimos a Juan Pablo Sánchez, quien nos dejó en las últimas horas por razones aún desconocidas. Nuestra fuerza y apoyo para toda su familia, amigos y allegados en este inexplicable momento. Que en paz descanse”, informó la noticia Quilmes en sus redes. “Lamentamos informar el fallecimiento de Juan Pablo Sánchez, quien vistiera nuestra camiseta en las temporadas 2000-2001, 2001-2002 y 2002-2003 de la Liga Nacional. Enviamos un fuerte abrazo a sus familiares y allegados”, compartió Peñarol.

En el 2007 se marchó de Mar del Plata para vestir los colores de Independiente de Neuquén. Ese periplo fuera de La Feliz contó también con pasos por Lanús y Boca Juniors, la última estadía oficial en la Liga Nacional de Básquet. Sin embargo, siguió ligado al deporte de distintos modos: jugó en el ascenso para la Asociación Italiana de Charata (Chaco) y disputó distintos torneos de menor envergadura en Sporting, IAE Club y Unión, todas entidades de Mar del Plata.

Juampi había edificado su vida en ese lugar donde tuvo sus momentos más destacados en el básquet profesional: allí vivía con su esposa y dos hijas, y trabajaba actualmente como chef en un reconocido restaurante del puerto que era propiedad de su suegro.

