Donald Trump felicitó a Javier Milei

El ex mandatario norteamericano celebró el triunfo del libertario

“MAKE ARGENTINA GREAT AGAIN!” (¡HAGAMOS A ARGENTINA GRANDE OTRA VEZ!), escribió el ex mandatario Donald Trump en su propia red social, Truth, donde se refugió cuando lo expulsaron de Twitter.

El escueto pero significativo mensaje venía acompañado de una imagen del libertario argentino, una alerta noticiosa que consagra su triunfo frente a Sergio Massa.

La felicitación era muy esperada porque las comparaciones entre el argentino y el ex mandatario norteamericano coparon las portadas de los diarios mundiales y el propio Milei más de una vez admitió su admiración por el magnate republicano.

El outsider -mismo mote con el que Trump llegó al poder en EEUU, ganó este domingo las elecciones presidenciales de Argentina. Milei obtuvo 55% de los votos frente a 44% para el ministro de Economía, el peronista de centro Sergio Massa, según resultados parciales oficiales.

Los mítines de su campaña presidencial han llenado estadios de conciertos con legiones de simpatizantes -muchos de ellos jóvenes- con gorras de Make Argentina Great Again y juguetes de motosierra (el propio Milei ha aparecido en caravanas de campaña con una motosierra, prometiendo recortar drásticamente la financiación gubernamental). Sus vídeos virales en TikTok, su estilo inusual y sus comentarios sin filtro le han granjeado la popularidad de la Generación Z.

Admirador de Trump, hizo campaña con una versión argentina de “Drenar el pantano”, despotricando contra la “casta política”. Promete cerrar el banco central, deshacerse del peso y adoptar el dólar estadounidense como moneda oficial.