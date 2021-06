Educación: docentes de “Estudiar en Verano” piden que se les pague por los meses trabajados

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Blanca, una profesora que brindó acompañamiento a los alumnos en el marco del “Estudiar en Verano”, reclamó que aún no reciben novedades en cuanto al dinero que debían cobrar por su tarea; es así que la provincia les adeuda $36.000 a cada uno de los educadores.

“Empezamos en el mes de febrero y terminamos en abril, lastimosamente aún no nos pagaron, obviamente que tampoco nos renovaron el contrato”, comenzó diciendo la mujer.

Seguidamente indicó que es “indignante” la situación y que “no puedo creer lo que sucede. Lo que debemos percibir es $12.000 por mes, y no nos han pagado ninguna vez todavía”.

“Nosotros trabajamos arduamente durante tres meses, que es lo que dura la escuela de verano”, dijo.

Aseveró que si bien antes no había trabajado en la “Estudiar en Verano” tenía entendido que era diferente pero “debido a la pandemia trabajamos con chicos que tienen mucho más de cuatro materias, algunos tenían pendiente 10 materias del año pasado”.

“A nosotros nos contrataron como tutores y teníamos el trabajo de acompañamiento para con los chicos que por diferentes motivos no pudieron aprobar sus materias”, continuó explicando la educadora y confió que cada uno de los tutores tenía a cargo a unos 30 estudiantes.

Y añadió: “nuestra tarea era acompañar a los chicos todos los días, en mi caso también lo hacía los fines de semana. Fue un trabajo arduo, lindo y diferente, pero lamentablemente nos encontramos con la realidad de que no nos pagan”.

“Sinceramente es muy poco lo que nos deben pagar, pero los profesores que aceptamos somos los que tenemos pocas horas o directamente no tenemos nada, es decir, no estamos trabajando”, acotó.

Finalmente, al ser consultada por la “explicación” que reciben respondió: “nos dijeron que el dinero ya llegó, pero que necesitaban la orden para poder pagarnos. Es algo rarisimo lo que ocurre”.

