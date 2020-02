El alocado festejo de Pampita en la despedida de solteros de una amiga

Compartir

Pampita la disfrutó al máximo la noche de este sábado. La modelo y conductora estuvo unos días en Miami, lejos de su esposo Roberto García Moritán y de sus hijos, que están disfrutando ahora el verano con su padre Benjamín Vicuña, pero ya retornó a la Argentina.

Vestida con una remera blanca y un short negro, se mostró muy entusiasta en la despedida de soltera de su amiga. En sus historias de Instagram, la conductora de Pampita Online apareció muy risueña con el doble de Luis Miguel y también posó con una banda que decía “single tonight”, cuya traducción es “soltera esta noche”.

En uno de los videos compartidos por sus amigos y que la modelo decidió también subir a su cuenta, se la puede ver bailando con mucha sensualidad en el caño, una disciplina que muchos hombres y mujeres aman.

La conductora cargó mucho amor en la previa al festejo, ya que tuvo una romántica cena con Roberto García Moritán. La pareja celebró el día de los enamorados luego que Pampita regresara de su viaje a Miami, donde estuvo tras pasar unas vacaciones en familia junto a su esposo y los hijos del empresario.

En tanto, después de esta divertida noche, la modelo ya comienza a preparara las valijas para viajar hacia Chile donde realizará la conducción junto al animador chileno Cristián Sánchez de La previa. El programa chileno mostrará lo que sucede antes de que comience cada noche el espectáculo de Viña del Mar.

Para este viaje, Pampita decidió no ir a un hotel y se hospedará en la casa de su ex suegra Luco Morante. Según informaron allegados de la familia, la modelo nunca cortó la relación. “Yo quiero que mis hijos estén con su abuela porque hace mucho que no comparten tiempo”, expresó la conductora sobre su decisión.

Pampita y su marido están pasando por un gran momento. En el día del cumpleaños de él, la modelo publicó una foto y escribió: “¡Qué lindo festejar juntos, mi amor @robergmoritan! ¡Qué cumpleaños más feliz! ¡Gracias por todo lo que me das a mí y a los chicos! ¡Soy muy afortunada de tenerte en mi vida! ¡Y gracias a todos los que hoy me dieron tantas muestras de cariño! ¡Este día especial queda en mi memoria y mi corazón!”.

Es más, la semana pasada, la pareja se dirigió a Cancún y visitó el Santuario María Desatadora de Nudos, una iglesia única en su tipo, alejada del bullicio de la zona hotelera, a la que fieles y gente de todo el mundo se acerca para conocer a la virgen y pedirle milagros.