En el marco del avance de la variante Ómicron en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, la doctora Cristina Mirassou, subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1º y 2º Nivel de la provincia, advirtió que se ha duplicado el número de contagios en las últimas 48 horas en esas jurisdicciones.

Asimismo, aclaró que «si bien la velocidad de transmisibilidad de Ómicron es altísima, es menos letal y el alto porcentaje de vacunación en Formosa, nos da tranquilidad».

En ese sentido, la funcionaria aseguró que «el gobierno provincial hace todo el esfuerzo e implementa todas las estrategias posibles para llegar con la protección de la vacuna a todos».

De esa manera, dijo que «en el caso de que cualquier de nosotros tenga la infección, sea Ómicron y tengamos la tercera dosis, estamos tranquilos porque será asintomático o leve».

No obstante, Mirassou señaló que «la posibilidad de trasmisión no se puede evitar, por eso no hay que abandonar el uso del barbijo».

Respecto a la exitosa campaña de vacunación en la provincia, consideró que «eso nos da una ventaja para extremar estrategias y llegar a todos con la vacuna», advirtiendo que «porque va ser muy grande la cadena de contagios, pero estando la población protegida, se logrará el objetivo del Gobierno de la Provincia, que no haya casos graves ni mortalidad».

En esa línea, la responsable del área, explicó que «si tenemos un cuadro asintomático, sintomático leve, es como cualquier otra patología que solemos tener, como los resfríos comunes».

Sin embargo, llamó a la comunidad a ser responsables, individual y socialmente «para proteger a las personas con factores de riesgo», recomendando continuar con el uso del barbijo y hacer encuentros y visitas al aire libre.

Mirassou destacó la gestión sanitaria del gobernador Gildo Insfrán y aseveró que «hay una firme determinación respecto a la vacuna».

«Desde el primer día nos señaló que era la herramienta de oro que teníamos para evitar la mortalidad, que es nuestro objetivo, por eso se implementó esta gran campaña de vacunación», expresó

Consideró, también, que el broche de oro es la decisión de que la vacuna vaya a todos los efectores de salud de la provincia y puntualizó que son 52 los vacunatorios fijos los habilitados.

Al respecto, reveló que «los equipos locales conocen bien a su población y podrán llegar con la comunicación adecuada y el grado de confianza que seguramente tienen, y ese es el objetivo de por cual llevar la vacuna a cada lugar».

