El COFEMA declaró el estado de emergencia ígnea en todo el territorio nacional

El subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de Formosa, el doctor Hugo Bay, participó de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que fue convocada con carácter de urgencia ante los incendios forestales en la Patagonia.

El COFEMA, junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que conduce Juan Cabandié, realizaron una reunión de forma remota en la que se declaró la emergencia ígnea en todo el territorio nacional por un plazo de 12 meses en función del riesgo extremo de incendios de bosques y pastizales, solicitando la articulación entre las jurisdicciones y el Estado Nacional con el objetivo de fortalecer las políticas de prevención.

Además, se recomendó al Poder Ejecutivo Nacional replicar la medida para que se habiliten partidas presupuestarias de excepción necesarias para robustecer las acciones.

El subsecretario Bay consignó que “tuvimos una asamblea extraordinaria del COFEMA en relación a la problemática de los incendios forestales, donde si bien siempre se la engloba así, no todas las situaciones se tratan de incendios forestales”.

Aclaró ello porque “lo que ocurre en nuestra provincia y el ecosistema del Gran Chaco Americano es que los bosques nativos no presentan mayores inconvenientes respecto al tema de la problemática del fuego, sino que esto se da fundamentalmente con los pastizales”.

No obstante, al retomar la reciente convocatoria del COFEMA, expuso que “fue por una situación que se está dando en el sur del país, donde los bosques nativos por sus características de sequedad, mucha resina, etcétera, hacen que se prendan fuego”, mencionando también “aquellos casos en provincias más cercanas como Entre Ríos, Corrientes y Misiones que tienen que ver con bosques implantados de eucaliptus o pino”.

Gravedad

“Los incendios en el sur son de una gravedad muy grande”, advirtió el funcionario, apuntando que “estamos en un proceso de algo que tiene que ver con una modificación el abordaje en relación a las políticas oficiales que pueden desplegar en materia de control del fuego”.

En ese sentido, recordó que “durante los cuatro años de la gestión del Gobierno de Mauricio Macri, el entonces secretario de Ambiente, el rabino Sergio Bergman, destruyó lo que fue el Plan Nacional del Fuego que se estaba armando de una muy buena manera en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en materia ambiental”.

“Estaba en la órbita de Ambiente, pero llegó el macrismo destruyó ese plan nacional –reprobó categórico-. Entonces, desde el año 2020 que se viene reestructurando y se logró ya convocar a hacer licitaciones con esta nueva mirada que apunta fundamentalmente a la cuestión preventiva en materia de abordajes de políticas públicas respecto a fuego”.

Declaración nacional

Además, a esto se sumó que “el COFEMA solicitó al Gobierno Nacional que despliegue una declaración nacional de emergencia ígnea, lo cual fue aprobado por unanimidad por todas las provincias”.

“Lo que planteamos es profundizar lo que tiene que ver con fondos y financiamientos para que en todo el país los esfuerzos que están haciendo las distintas provincias, de acuerdo a sus circunstancias, puedan seguir incrementándose en lo preventivo en materia de fuego”, pormenorizó.

Ello implica, según puntualizó, “la disposición de fondos para seguir fortaleciendo las distintas indumentarias y equipos que se necesitan para poder enfrentar a una situación que desde varios años vemos su persistencia en temporadas secas”.

“Las mismas cada vez son más prolongadas y eso hace que estos eventos sean mayores y sus también consecuencias en cuanto a lo que generan en los ambientes naturales, la propiedad privada y la salud, en algunos casos con pérdidas de vidas humanas”, concluyó.

