El colapso de tensión en el NEA generó inconvenientes en la distribución de agua

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el gerente de Aguas de Formosa, Alfredo Gusberti comentó que debido al colapso de tensión en el NEA hubo problemas en la distribución de agua y que el servicio tardó poco más de 4 horas en restablecerse.

“En el día de ayer -lunes- hubo un problema eléctrico en la Subestación de energía Formosa II de la que depende la planta de agua del C5, la misma depende de la empresa TRANSNEA; si bien Refsa pudo restablecer el servicio en menos de una hora, nuestra Subestación estuvo sin servicio desde las 14:30 horas hasta las 18:30 horas, donde recién pudimos poner en marcha la planta, sumado a eso está el tiempo que demora en que la planta entre en régimen para alimentar los centros de distribución y que estos a su vez alimenten los domicilios”, comenzó explicando y agregó que “fue un día complicado para el servicio de agua por esta situación que es ajena a nosotros, pero que es inevitable porque el servicio depende de manera directa del suministro de energía eléctrica para que los equipos puedan funcionar”.

Seguidamente expuso que es imposible pensar en grupo electrógenos porque “estamos hablando en las tomas de potencias que superan los 1000 kva” y “para colmo fue un día de muy alta temperatura”.

“Por suerte todo está normalizado, es probable que haya problemas puntuales en algún sector por eso deben informar a la empresa indicando bien el domicilio para que podamos ir inmediatamente”, insistió el Gerente de Aguas de Formosa.

Por otro lado, el mismo fue consultado por el tiempo que tarda la planta para ponerse en marcha. “Cuando la planta se para primero hay que esperar que el suministro eléctrico se estabilice, en el caso de los equipos de bombeos tienen unas protecciones para que no se quemen los motores y por eso deben estar estabilizadas las frecuencias y la tensión antes de liberar la alimentación; si esto no existiera se quemarían los motores y sería todo un desastre”, respondió.

Asimismo, reconoció que llegar a los centros de distribución desde una parada total está en el orden de no menos de una hora y “luego desde los centros de distribución hay que volver a llenar todas las cañerías de la ciudad, lo cual lleva otro tanto”.

“Nosotros estuvimos normalizando el servicio en algunos lugares a las 19 horas y en otros a las 22 horas. Por supuesto que nos ayudó que la planta central que está en el casco céntrico no haya parado y estuviera funcionando en todo momento”, cerró diciendo Gusberti.

