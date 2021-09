El concejal Fabián Olivera dijo que no le ve futuro al nuevo servicio de pasajeros

Compartir

El concejal Fabián Olivera se mostró “muy escéptico” sobre los resultados del servicio de transporte de personas bajo la modalidad punto a punto que comenzará la próxima semana, y renovó sus críticas contra “la incapacidad de los funcionarios municipales que no saben o no pueden resolver la ya histórica crisis del traslado público de pasajeros” de la ciudad.

“Se trata, una vez más, de una improvisación a la que nos tiene acostumbrados la Municipalidad capitalina; el transporte es un hierro caliente, y nadie lo quiere tocar, entonces hacen complicados ensayos que terminan siendo un fiasco, con los que confirman la incapacidad para tomar decisiones”, planteó el legislador.

“Haciendo matemática básica a partir del costo de este servicio, uno no puede más que adelantar su fracaso, porque los números no cierran”, detalló.

“No se puede seguir jugando con la gente; todo está regresando a la normalidad, y la necesidad del servicio urbano de pasajeros tradicional se incrementará, con lo que las quejas, muy razonables por cierto, aumentarán a niveles indecibles”, anticipó.

“Hace unos días, puse en evidencia a Crucero del Sur, que tiene encerrada a la mitad de su flota, mientras que el resto no puede cumplir con la frecuencia adecuada”, recordó.

Para Olivera, la solución pasa por “establecer un subsidio por pasajero, y un control municipal eficiente; a esta empresa no le importa la calidad del servicio, si igual cobra el subsidio provincial”.

