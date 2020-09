El concejal Olivera reclamó la implementación de una emergencia habitacional en la ciudad

Compartir

El concejal Fabián Olivera responsabilizó al ministro de la Comunidad, Aníbal Gómez, del “lamentable escenario social que viven hoy miles de familias formoseñas”, por lo que recomendó al gobernador Insfrán la “renuncia del funcionario”, y un “urgente plan de entrega de módulos habitacionales en la ciudad”.

La postura del legislador de la UCR sobrevino, poco después del planteo público que efectuaran ayer varias mujeres en compañía de sus hijos, reclamando la entrega de módulos en el Lote 111.

“Es una situación que se está desbordando, pero los síntomas vienen de hace mucho tiempo, y son muy claros; tan claros como la falta de previsión del Ministerio de la Comunidad para entender lo que está pasando, y actuar en consecuencia”, advirtió, luego de reunirse con decenas de familias que lo convocaron para pedirle que gestione la entrega de los módulos habitacionales.

“Y si digo falta de previsión, no puedo dejar de mencionar también la insensibilidad, incapacidad y soberbia del ministro Gómez, muy conocido por su propio entorno por su amor al escritorio y al aire acondicionado”, añadió.

“No es coherente un ministro del área social alejado de los barrios y de la necesidad de los vecinos; vive en una burbuja, nadie lo conoce, sólo se esmera por grandes discursos que no encuentran respaldo en la realidad de los formoseños”, siguió.

“No se puede mantener a un funcionario de estas características; el gobernador Insfrán debe despedirlo, y traer a gente capaz y comprometida, miles de familias lo agradecerán, en realidad lo merecen para cambiar este estado de cosas”, apreció.

“En Formosa hay más módulos habitacionales que familias esperando ser beneficiarias de las unidades; lo ocurrido ayer en el Lote 111 con muchas mujeres y sus chicos reclamando, y algunos policías ofreciendo un trato inhumano, no puede repetirse”, exigió.

“La mala política vuelve a mostrarse, esa que prioriza los intereses de unos pocos, y no le importa los brutales efectos contra familias que viven de prestado, y pasan los años esperando el techo propio que no llega”, subrayó.

“Es necesario un urgente replanteo de la quietud oficial; el Gobierno provincial debe implementar un plan que priorice la recuperación de los módulos y entregarlos”, consideró.

“Este desborde reclama una reacción urgente, por eso apelo a la figura de la emergencia habitacional, como la única manera de comprender con precisión lo delicado del cuadro”, reafirmó.