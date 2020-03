El coronavirus condiciona plan de River con Suárez

Compartir

La pandemia del coronavirus afectó a todos los sectores de la población mundial incluido el fútbol. Y el caso de River fue el más emblemático dentro de Argentina por haberse negado a presentar ante Atlético Tucumán por la primera fecha de la Copa de la Superliga en el estadio Monumental, cuando estaba por dictarse la cuarentena obligatoria. En Núñez el COVID-19 afectó a gran escala y también trastocó algunos planes específicos montados para el futuro a corto y mediano plazo.

Así sucedió con Matías Suárez, quien posee vínculo con la institución hasta mediados de 2022. La dirigencia millonaria tenía pensado extender su contrato y también aumentarle el monto de la cláusula de rescisión, ya que entendían que había quedado desactualizada. Actualmente la cifra es de 15 millones de euros y pretendían elevar su cotización.

En principio, la cúpula directiva presidida por Rodolfo D’Onofrio iba a ofrecerle firmar por uno o dos años más con un aumento en la cláusula de rescisión y algún retoque particular en su salario.

“Con Suárez había una idea concreta pero ahora no sabemos si la vamos a poder poner en práctica por el tema del coronavirus y todo lo que eso acarrea”, dijo uno de los principales directivos de la institución de Núñez.

En paralelo existió un sondeo del Atlanta United de la MLS pero no llegó a realizarse alguna oferta formal y solamente quedó en una consulta sin ningún tipo de compromisos.

El caso del cordobés de 31 años, como el de varios otros integrantes del plantel conducido por Marcelo Gallardo, quedó sujeto a revisión por la pandemia que cambió el curso de la actividad a nivel doméstico e internacional.

Mientras se habla de la posible prórroga automática de los contratos de los futbolistas a nivel global (dictado por FIFA) y también de la chance de que algunos clubes les reduzcan un porcentaje del sueldo a sus jugadores por el inesperado parate causado por el coronavirus, surgieron nuevos interrogantes por el futuro del ex Belgrano de Córdoba, que cuando culmine su vínculo con River tendrá 34 años.

Otra de las prioridades dentro de la nómina de delanteros de la plantilla riverplatense pasa por la continuidad de Ignacio Scocco, que anunció que en mayo iba a definir si seguía en River (se habla de su posible regreso a Newell’s y en junio vence su contrato). Además, puede haber chances de que Lucas Pratto y Rafael Santos Borré sean negociados si surgen ofertas en el próximo mercado.