El diputado nacional Zago dejó en claro que Karina Milei no es su jefa política

El diputado nacional y exjefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja Oscar Zago apuntó contra Karina Milei y aseveró que «no es su jefa política», evidenciando la tensa relación que mantienen hace meses.

En declaraciones radiales, Zago expresó que la Secretaria General de la Presidencia de la Nación «es una funcionaria del Gobierno como todos los ministros» y aseveró de forma rotunda que «el único jefe político que tiene se llama Javier Gerardo Milei».

«Del Presidente de la Nación para abajo, cada uno cumple un rol y una función determinada. Yo tengo una estructura política que la puse al servicio de La Libertad Avanza y es la que mantengo», afirmó Zago.

El vínculo áspero entre Zago y Karina Milei comenzó hace un tiempo, sin embargo, estos últimos días quedó en evidencia luego de los hechos ocurridos en la Comisión de Juicio Político cuando Martín Menem, con el aparente aval de la secretaria General de la Presidencia, frenó la sesión en la que se nombraba como titular a la diputada Marcela Pagano.

«El OK me lo dio Milei como se lo dio a Pagano. Algunos interpretan que la opinión del presidente era otra. Que se hagan cargo o que le mientan sobre como son los hechos. Martin Menem fue el que mandó la comunicación de levantar la sesión», aseveró Zago.

Esa situación hizo que el diputado deje su puesto como presidente del bloque de La Libertad Avanza, quede en su lugar Gabriel Bornoroni y paralelamente proponga un interbloque con dos miembros de su partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Eduardo Falcone por Buenos Aires y María Cecilia Ibáñez por Córdoba.

El legislador Ramiro Marra, quien había sido desplazado en la jefatura del bloque por su par María del Pilar Ramírez, volvió a ser el titular de La Libertad Avanza en la Ciudad.

El renombramiento fue consensuado por todos los miembros del partido en la Legislatura para evitar la salida de Edgardo Alifraco y Sandra Rey, dos legisladores aliados del diputado nacional Oscar Zago, pertenecientes al partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

Tanto Karina Milei como Martín Menem mostraron más de una vez su disconformidad con la labor de Marra al frente del bloque de la Ciudad y por eso lo habían reemplazado en ese puesto con Ramírez.

Para no perder a los dos legisladores y mostrar un guiño a Zago, propusieron la vuelta de Marra a la presidencia del espacio con el objetivo de mermar la tensión que se arrastraron los hechos en el Congreso de la Nación.