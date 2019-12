El gobernador Gildo Insfrán aseveró que «en un país arrasado, el pueblo está recuperando la esperanza»

Compartir

Linkedin Print

El gobernador Gildo Insfrán asistió ayer en la ciudad de Quimili, Santiago del Estero, a la firma de un convenio por el cual esa provincia se integra a la Red Capricornio en el marco de una alianza estratégica para la explotación conjunta de la red de fibra óptica que habrá de mejorar y abaratar el servicio de Internet en el Norte argentino.

También estuvieron el mandatario anfitrión, Gerardo Zamora y los gobernadores de Chaco, contador Jorge Capitanich y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad quienes coincidieron en que la Red Capricornio constituye un hecho federal de proporciones inimaginables que se realiza sin la intermediación o decisión del centralismo porteño.

Se trata este del segundo paso de neto corte federal que emprenden las provincias sin la intervención de Buenos Aires ya que el primero lo dieron Formosa, Chaco y Misiones que habían invertido en el tendido de fibra óptica que unen sus principales ciudades permitiendo la interconexión hasta de los territorios más alejados de los centros urbanos.

El Gobernador se muestra gratificado porque en la actualidad el pueblo argentino recupero la esperanza aunque fue sincero al advertir que nos serán momentos fáciles los que sea van a recorrer porque dejaron un país arrasado.

Un hecho reciente

Al hablar, Gildo Insfrán dijo que la constitución de la Red Capricornio era un hecho reciente ya que se lanzó el 15 de abril pasado desde la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen, en la frontera seca con Brasil.

Destacó que se trata de un emprendimiento público-privado y que aunque muchos dudas de la posibilidad de realizarlo las provincias del NEA lo estaban demostrando en concreto que se puede llevarlo a cabo.

«La empresa busca siempre rédito, buscan ganar y está bien, así tiene que ser. Pero el estado tiene la responsabilidad de construir la justicia social que no es otra cosa que la igualdad de posibilidades y esa es la razón de nuestra presencia en este emprendimiento ya que nuestras respectivas empresas provinciales participan conjuntamente con empresarios privados en este gran logro de que no dependemos de Las Toninas», expresó.

Explicó que no se refería solamente al sentido de dependencia sino también al costo del emprendimiento.

Recordó que hace poco había leído publicaciones de Buenos Aires que daban cuenta que en la Argentina había problemas con el servicio de Internet y que mientras ello ocurría esta parte del país, el norte, no los tenía.

«Ocurre que ese es el concepto que tienen ya que consideran que la Argentina son ellos y no nosotros y les cuento esto para que dimensionen la magnitud y la importancia de este acto que estamos protagonizando», refirió.

Seguir trabajando

Hizo notar que aunque el actual no es un año electoral «pero los que profesamos la fe peronista seguimos trabajando todos los días para la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación y para eso necesitamos independencia económica y soberanía política para llegar a la justicia social».

Insfrán señaló que Quimili y Santiago del Estero toda comenzaban desde la fecha a ser parte del gran proyecto que es la Red Capricornio que va a unir el océano Pacifico con el Atlántico pero de este a oeste porque siempre lo fue de norte a sur.

Aclaró que en el caso de Formosa sus realizaciones no corresponden a estos últimos cuatro años porque todo lo hecho fue producto de un gobierno que pensaba en una Argentina diferente, en un país unido e integrado, con igualdad de posibilidades en todo su territorio y no en una Argentina dividida en tres partes, la del norte, la del centro y la del sur.

«Tenemos que reconstruir esa Argentina porque lo que nos han hecho en estos últimos cuatro años ha sido terrible», opinó.

A modo de ejemplo, recordó que en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner se lanzaron satélites argentinos al espacio, entre ellos el Arsat I y el Arsat II «pero llegaron ellos (en alusión a Cambiemos) y lo primero que hicieron fue entregarlos a los españoles porque resultaba más barato mantenerlos ya que ellos miden costo-beneficio mientras que nosotros queremos soberanía tecnológica que es por lo que están peleando hoy los países centrales del mundo».

Insfrán exhortó luego a la necesidad de ir acostumbrándonos a hablar de la inteligencia artificial y en ese sentido comento que Formosa cuenta con un Polo Científico y Tecnológico donde hace unos días finalizaba el primer corte de los programadores de software y que se cuenta con una carrera terciaria que el año que viene tendrá su primera promoción en Mecatrónica.

«Estas carrera no son las del futuro sino ya desde el presente y estamos preparándonos para enfrentarlo porque este tironeo que existe en el mundo en el que los yanquis, rusos y chinos participan no convoca a estar preparados para ser protagonistas», expuso.

Comentó, asimismo, que durante la gestión de Néstor y Cristina en Formosa se soterraron 2.000 kilómetros de fibra óptica y que en este último tiempo la provincia construyo 300 kilómetros de Internet inalámbrico para las comunidades aisladas. «En mi provincia-informó- las escuelas, los hospitales, la Policía, la justicia, todo está interconectado y en estos últimos cuatro años no hemos recibido ni un peso que no fuera por derecho en concepto de coparticipación federal».

Se mostró gratificado porque en la actualidad el pueblo argentino recupero la esperanza aunque fue sincero al advertir que nos serán momentos fáciles los que sea van a recorrer porque dejaron un país arrasado.

«Pero ya estamos viendo como bajan los intereses que es importante porque sin crédito las empresas no pueden funcionar por lo que hay que buscar esa asociación perfecta entre el capital y el trabajo y como en este caso, la inteligencia artificial», manifestó finalmente.