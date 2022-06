El Gobierno pide «acompañamiento» para frenar el alza de la harina

Compartir

Linkedin Print

Bajo las órdenes del ministro de Economía, Martín Guzmán, el sucesor de Roberto Feletti, el flamante secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, continúa con el armado de una agenda para frenar la inflación. El lunes, se reunió con la FAIM (la principal cámara de los molineros) a los que les pidió «acompañamiento» para frenar el alza de los precios de la harina. Por otro lado, ratificó la continuidad de los fideicomisos del trigo para subsidiar al mercado interno.

Aunque todavía no fue designado oficialmente, Hang trabaja simultáneamente en la transición con los que fueron colaboradores de Feletti y coordina con Guzmán la futura política de precios. Por ahora, la idea que prevalece es continuar con recetas parecidas pero en base a acuerdos con las empresas de consumo masivo. La prioridad es la renovación trimestral de Precios Cuidados, que vence el 7 próximo de julio.

Fuentes oficiales señalan que se barajan varias posibilidades. Una de ellas es adelantar el ajuste de precios para este mes para evitar los faltantes en góndola. Otra es limitar a 100 la cantidad de productos regulados, que contrasta con los 1.321 que integran actualmente el programa oficial. Durante su gestión, Feletti multiplicó los controles y canastas, que hoy abarcan a casi 1.900 artículos de primera necesidad, sin obtener resultados.

Las empresas, por ahora, no fueron convocadas por Hang. Incluso Daniel Funes de Rioja, el titular de la Copal (las alimenticias), solicitó un encuentro para conocer cuáles son los nuevos ejes de la secretaría. La cita con Diego Cifarelli, el presidente de la FAIM (Federación Argentina de la Industria Molinera) anticipa un nuevo estilo.

En su debut oficial, Hang lo recibió acompañado por dos hombres del gabinete de Feletti: Antonio Mezmezian y Oscar Leguizamón. «Nos pidió el acompañamiento en momentos de profunda preocupación por la volatilidad de los precios internacionales, sobre todo en la cadena del trigo, la más sensible de todas», explicó Cifarelli.

Los molineros, una vez más, plantearon sus reparos al fideicomiso (fondo compensador), solventado con la última suba del 2% a las retenciones a la harina y el aceite de soja y el 1% al biodiésel, que el Gobierno aplicó a principios de marzo. Las resistencias tienen que ver con el temor a cobrar diferido los subsidios o directamente no cobrarlos.

«Pedimos explorar otras alternativas más contundentes que el actual programa, como que el subsidio vaya directamente al panadero, o que se genere alguna «tarjeta pan» o que los fondos se destinen a los beneficiarios de la tarjeta Alimentar de las familias con menores recursos», comentó Cifarelli. El directivo aseguró que Hang no rechazó la idea: «Prometió que lo iba a analizar, pero que mientras tanto los fideicomisos continuarían vigentes».

Hasta el lunes pasado, Hang integraba el directorio del Banco Central. Tras la sorpresiva renuncia de Feletti, lo sustituyó en el cargo por pedido expreso de Guzmán, al que conoce desde la universidad. Por otro lado, ya conoce su actual función ya que trabajó en la secretaría de Comercio junto a Guillermo Moreno. Esto no implica un retorno de aquellas viejas prácticas, prometen. Aseguran que los controles continuarán, pero en un marco de acuerdos con supermercados y fabricantes.

Compartir

Linkedin Print