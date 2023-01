El Gobierno Provincial refuerza obras hídricas ante la emergencia por la extrema sequía

Las distintas áreas del Estado provincial junto a los municipios de las localidades que se ubican en la región centro oeste del territorio formoseño, trabajan en un plan de emergencia para llevar el vital líquido a las comunidades más afectadas.

Esto obedece al proceso mundial de la corriente de La Niña caracterizada por un estado de sequía sostenido en el tiempo. En ese contexto, la provincia por tercer año consecutivo presenta valores de precipitaciones locales muy por debajo de los niveles medios históricos.

Por lo tanto, la situación hídrica ha generado que los reservorios redujeran su volumen de almacenamiento de agua cruda a la mínima expresión, por lo cual el Gobierno de la Provincia de Formosa actualmente readecua obras de emergencia tendientes a alimentar ambos reservorios, aún en un contexto de escasez de agua, tanto en el complejo hidrovial Ruta Provincial N°28 – Bañado La Estrella como en el Complejo Embalse Laguna Yema.

Cabe destacar que, durante la gestión del gobernador Gildo Insfrán, el Estado puso en ejecución más de 1.732.785 metros de cañerías construidas; 89.135 conexiones nuevas; aumentó de producción de agua en 307.793 metros cúbicos por día y construyó, refaccionó y amplió más de 90 plantas de agua potable que están distribuidas en todo el territorio provincial.

Así lo indicó el ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), quien junto a una comitiva se encuentra presente en el interior y destacó “los intensos trabajos de readecuación de obras, respecto al manejo del recurso hídrico en las zonas más afectada por este fenómeno natural”.

En este sentido, el funcionario precisó que sobre la ruta provincial N°37, a 13 kilómetros al sur de la localidad de Laguna Yema, hay una estación de bombeo que recibe las aguas de la Laguna Yema por medio del canal de aducción y desde allí se hace el bombeo posterior hasta el Canal Revestido, para abastecer a distintas localidades hasta Las Lomitas.

Explicó que en situaciones normales esta laguna, se carga con precipitaciones, o con aguas del río Bermejo, que son conducidas a través de un canal en el paraje El Aibal.

En cambio, en este momento como el curso del Bermejo se encuentra en niveles muy bajos, las obras hídricas existentes deben ser readecuadas para hacer frente a las circunstancias que plantea la naturaleza por la grave escasez de lluvias. “Justamente estamos atravesando un periodo de tres años de sequía por el efecto del fenómeno de La Niña”, marcó.

De esta manera, a partir del Canal Revestido se suministra agua a las localidades como Laguna Yema, Pozo del Mortero, Gregorio Bazán, Las Lomitas.

Puntualizó que, para lograr esto, “hay instaladas dos bombas de capacidad 500 litros por segundo y otra de 600 litros por segundos, es decir más de 1000 litros por segundo”, añadiendo que todo esto permite que se cargue el Canal Revestido que tiene una extensión de 90 kilómetros hasta Las Lomitas.

Asimismo, expuso que cuando el Bermejo no tiene suficientes niveles hidrométricos, se realiza el abastecimiento a través de una estación flotante por medio de una “electrobomba” que carga las aguas de este río sobre el Canal de El Aibal y este a su vez, alimenta al Riacho Teuquito que transporta las aguas hasta el vaso mismo de la Laguna Yema.

También se habilitó una canal perimetral a esta laguna de manera de optimizar esta tarea y que el líquido llegue directamente a la estación de bombeo ubicada sobre la ruta provincial N° 37, resaltó.

Para que esto se desarrolle correctamente, Caffa aseguró que “hay un monitoreo permanente por parte de un equipo que está en la estación, realizando el control de las obras y de la estación eléctrica”.

A su vez, aclaró que el caso de Pozo de Tigre es diferente, “porque no se abastece de este sistema, sino que es por El Bañado La Estrella por medio del canal Monte Lindo”, agregando que “se espera la crecida del río Pilcomayo para que cargue el Bañado y a través del sistema de canales transportarlo a las distintas localidades”.

Al finalizar, expresó que “me resulta llamativo que la oposición no conozca obras tan importantes que ha realizado el gobierno provincial desde hace muchos años”, nombrando todas las del canal de El Aibal, las estaciones de bombeo que se realizan sobre el río Bermejo o la ruta 28.

“Es decir todo el trabajo del sistema de recursos hídricos de la provincia son constantes y con distintos tipos de obras que permiten que gran parte de la provincia se abastezca de las aguas del Pilcomayo y del Bermejo”, enfatizó.

