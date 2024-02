«El Gobierno va a tener que cambiar el rumbo, porque las medidas económicas golpean al pueblo»

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, se refirió a las medidas económicas del Gobierno nacional, las cuales son “inexplicables para el bolsillo de la gente”, consideró.

Recordó que “comenzó con una devaluación, llevando los precios a un 200 a 300%, siguió con el tarifazo eléctrico y como si eso fuera poco, ahora inició una guerra de recorte a todas las provincias argentinas”.

Siguiendo esta línea, indicó que “eso nos afecta” y nombró “la quita del subsidio al transporte, que tenía más de 20 años; también quitó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y otros suplementos que los docentes tienen desde la década del ‘90”.

“Es inadmisible”, expresó Ibáñez y consideró que “el Gobierno nacional va a tener que cambiar el rumbo, ya que las medidas económicas golpean al pueblo y aparentemente van a venir más de este tipo”.

En este marco, subrayó que “la responsabilidad la tiene quienes ganaron las elecciones a nivel nacional, quien ha sido elegido presidente de la Nación”, destacando que, “Javier Milei no tiene que olvidarse que la misma legitimidad política que tiene él, la tiene cualquier gobernador, como Gildo Insfrán, o los legisladores, por más que sean del pueblo más pequeño de la Argentina”.

Y aseveró que “no es que a él lo ha votado la gente y a los demás no. Creo que ahí está equivocado”, dijo refiriéndose a Milei, quien constantemente tilda de traidores y amenaza, a quienes no siguen su línea política.

Frente a esto, dejó en claro que en “Formosa estamos políticamente en la vereda de enfrente totalmente”.

Soberanía Alimentaria

El ministro se refirió al tercer aniversario del programa provincial Soberanía Alimentaria.“Se trata de un programa que acerca productos formoseños directamente a la mesa de las familias, evitando una intermediación que los encarece enormemente”, valoró.

Y destacó que “hay que apoyar a todos estos formoseños que son los pequeños productores”, resaltando que en este contexto nacional de crisis económica “este programa es una herramienta, es una alternativa de poder comprar productos frescos, de calidad y formoseños, ayudando a los pequeños productores”.

Educación

Respecto a la situación del sector docente, sostuvo que “estamos sumamente preocupados” y resaltó que los ministros de Educación de todo el país han solicitado que se cumpla una ley vigente y que, se decidió simplemente no cumplirla y no transferir los fondos desde Nación.

En contraste a esto, en Formosa, marcó que “como buena noticia ya está confirmada la entrega del kit escolar, siendo ya una tradición en Formosa por decisión del gobernador Gildo Insfrán”.

“Esto es una ayuda para el bolsillo de muchos padres y madres formoseñas, teniendo en cuenta el costo de los elementos escolares”, subrayó, puntualizando que recibirán útiles, guardapolvos y zapatillas, para todos los niveles.

De este modo, el titular de Economía de la provincia aseguró que “estamos en un momento bravo, pero hay que confiar en un Gobernador que ha sido piloto de tormentas muy difíciles y ha sacado a flote a nuestra provincia, así que creemos que también vamos a pasar esto”.

Obras

Por otra parte, el funcionario se refirió a las obras en Formosa, afirmando que “las que dependen del financiamiento del Tesoro de la Provincia van a continuar. No al ritmo que estábamos acostumbrados a verlas, pero van a continuar”.

Pero, manifestó que “la preocupación de todas las provincias argentinas son las obras con financiamiento nacional o internacional” y expuso que “nosotros tenemos más de 50 contratos de obras en todo el territorio firmados entre organismos nacionales, provincia y empresas privadas que estaban ejecutándose y ahora está todo parado, ya que no han transferido, no han pagado un certificado”.

“Nación se niega a hablar con las empresas de la deuda, es decir, de aquello que ya construyeron, que tienen certificados aprobados y que las empresas le han pagado el jornal a los trabajadores”, lamentó y señaló que lo mismo pasa con las que están financiadas con capital extranjero. “No sabemos qué va a decidir el Gobierno Nacional”, cerró.