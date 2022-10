El informe psiquiátrico de Julieta Prandi: «Estrés crónico, compatible con hostigamiento sexual»

Compartir

Teleshow accedió al documento firmado por uno de los peritos de parte

Se conoció el informe del perito de parte que se le realizó a Julieta Prandi, luego de que el juez decidiera llamar a indagatoria al Claudio Contardi, ex marido de la modelo, en el marco de la causa por abuso sexual y violencia.

El informe, firmado por el psiquiatra Rafael Herrera Milano ante la Justicia en las últimas horas y al que Teleshow tuvo acceso, asegura que la modelo y conductora presenta “acentuados síntomas de angustia, ansiedad y labilidad emocional” y que además destaca “sentir culpa por no haber podido proteger a sus hijos del padecimiento que les generó su padre biológico”.

A su vez, sin dar detalle de los mismos, asegura que tiene “recuerdos traumáticos que no puede sacar de su cabeza y que le ‘aparecen de manera incontrolable’ de violencia física, psíquica y sexual padecida en numerosas oportunidades a expensas de ser ‘manipulada y forzada’ por su ex marido”.

“Siento vergüenza de no haber podido irme antes de ese infierno”, manifestó Prandi según el mencionado informe en el que el médico asegura que tiene “trastorno de estrés post traumático”.

Por otra parte, dice: “Su credibilidad discursiva resultó estable, no se constató una actitud querellante ni signos de intento de simulación… ni ha puesto demasiado énfasis en resaltar síntomas, ni presentó respuestas evasivas, ni teatralidad. Se constató una correlatividad entre los síntomas con la expresión gestual y somática del trastorno. Tampoco se objetivaron antecedentes de interés pisquiátrico hereditarios. Niega consumir sustancias ilegales”. A su vez, dice que no presentó lapsus, ni contradicciones ni falta de cooperación.

El texto concluye: “A lo largo de las entrevistas se han observado indicadores inequívocos de haber padecido situaciones de estrés crónico, compatibles con hostigamiento sexual y violencia familiar sostenidos en el tiempo. Como consecuencia de los mismos se destaca un daño lacerante en su autoestima, un agotamiento físico y psíquico ocasionado por el desgaste de los litigios judiciales vigentes, además del entero cuidado y manutención de sus hijos”.

Claudio Contardi, quien fuera pareja de Prandi durante una década, hasta el 2019, deberá presentarse el próximo lunes en indagatoria en la causa por abuso sexual y violencia.

En junio pasado, Prandi había escrito un hilo de Twitter para contar lo que estaba viviendo: “¿Por dónde empezar? Llevo en esta lucha desde el 14/02/2019, el día que decidí irme de mi casa con mis hijos llevándome solo la ropa. ¿Huyendo de qué? De la violencia generalizada, de una muy mala e inverosímil película de terror. Hoy, a más de 3 años de aquel día sigo sin recibir respuestas de la Justicia. Hasta diciembre del 2021 estuve en el juzgado 3 de San Isidro bajo la decidida de un juez que ante mis denuncias incansables decidió correrse. Caí en el juzgado 5 de San Isidro con una jueza competente…pero al mes de estarse encausando la cosa, sin explicación y ‘por arte de magia’ volvieron a sortearme de juzgado. Después no quieren que uno piense mal de la Justicia. Lo cierto es que donde caí ‘por sorteo’ (el juzgado 2 de SI), pareciera también estar riéndose de mí y de mis hijos”.

Por último, la conductora expresó: “Todos los expedientes que el juzgado original había ignorado o encajonado, y que la jueza del juzgado 5 luego había empezado a activar, ahora en el juzgado 2 parecen estar nuevamente durmiendo la siesta. Tomándose tiempos tan largos e inexplicables que no hacen otra cosa que volver a generar sospechas. Ni si quiera se dignan a exigir que el ‘padre’ cumpla con la cuota de alimentos. ¿¿¿EN QUÉ PAÍS VIVIMOS ???”.

