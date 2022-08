El intendente Jorge Jofré entregó indumentaria de trabajo a cooperativistas

Compartir

Durante la jornada del jueves, en el Salón Cultural Municipal, el intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, hizo entrega de elementos de trabajo, como botas de goma y capas impermeables, a cooperativistas pertenecientes a la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública.

Al hacer uso de la palabra, el Jefe Comunal manifestó: “Estoy muy feliz de compartir una nueva jornada con los trabajadores municipales, que son los encargados de que nuestra ciudad esté linda para que toda la comunidad la pueda disfrutar. Y me alegra mucho que la gente que viene de otro lado también destaca que la ciudad está radiante, pujante y moderna, y eso es gracias al trabajo que realizan día a día los empleados y empleadas municipales”.

“En la Municipalidad, todos somos una familia, y tenemos que pensar y trabajar para y por los trabajadores municipales y los cooperativistas, que están incluidos y son parte importante de esta gran familia”, resaltó más tarde.

“Transitando las calles y recorriendo los barrios siempre se puede ver a un empleado municipal o a un cooperativista desempeñando diversas tareas, entonces, ¿cómo no valorar su trabajo? Por eso hacemos este pequeño aporte, con la entrega de indumentaria, para que puedan trabajar con mayor comodidad y seguridad”, señaló más tarde.

Seguidamente, Jofré expresó: “Cabe destacar que venimos de superar una pandemia, que nos dejó enormes secuelas, como la pérdida de algún familiar, los problemas de salud post Covid, o la depresión por el encierro. Los trabajadores municipales no estuvimos tan encerrados, porque fuimos personales esenciales y tuvimos que salir a poner el pecho en esa delicada situación, tal como los empleados de salud y seguridad. Y aunque por ahí a nosotros no nos mencionaron tanto, sabemos que estuvimos ahí e hicimos nuestro trabajo”. Por su parte, el director de Mantenimiento de la Vía Pública de la comuna, Santiago Stock, dijo: “Esta entrega de indumentaria es un pequeño grano de arena, y vamos a ir por más, ya que queremos ir compensando de a poco ese esfuerzo que hacen día a día en la calle”.

“Es una alegría ver a los trabajadores y trabajadoras cada día más comprometidos, puesto que si nos unimos entre todos y tratamos de sacar las cosas buenas, vamos a salir adelante. Somos un gran grupo de trabajo que estamos distribuidos en el Parque Industrial y en la Jurisdicción Cinco, y cada uno aporta lo suyo para que a esta ciudad se la vea cada vez más linda”, indicó luego.

Para concluir, Stock remarcó que “no vamos a bajar los brazos; no existe techo en este municipio, y tenemos que trabajar mancomunadamente para que la ciudad y la provincia mejoren día a día”.

