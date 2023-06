El llanto desconsolado de la China Suárez: «No fueron meses fáciles»

Desde que se separó de Rusherking a Eugenia China Suárez no le resultó fácil superar el fin de la relación por la que apostaba un futuro juntos. Apenas comunicó la ruptura por sus redes sociales, el músico hizo lo mismo y, aunque los dos coincidieron en que habían terminado en buenos términos, lo cierto es que la China le lanzó alguna que otra indirecta a lo largo de las semanas siguientes.

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, expresó la actriz para comunicar la separación del cantante.

Sin embargo, con el correr de los días, en sus publicaciones se podían leer cosas como: “La terapia no decide por nosotros, nos devuelve la capacidad de elegir”. Sobre esa frase, en la imagen que la China había compartido en sus Historias de la cuenta de psicología @psicoalpie, ella le había agregado su opinión junto con una mano cerrada, en signo de puño: “¡Sí, sí, si!”.

Finalmente, durante este último fin de semana se conoció la noticia de que Rusherking podría estar comenzando una relación sentimental con una joven española, muy parecida a la China. Thomas Nicolás Tobar -conocido popularmente por su nombre artístico Rusherking- fue fotografiado en el lobby de un hotel en Madrid con una joven influencer con quien se lo vincula en las últimas horas. Se trata de Mar Lucas, una cantante que también es modelo, tiene 20 años y se dedica al género urbano.

Los artistas se habrían conocido días atrás en la popular fiesta organizada por La Bresh en la capital de España, en donde se encuentra el músico por estos días, luego del estreno de la canción que lanzó junto a Los del Espacio (Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Lit Killah, María Becerra y Big One). “Rusherking. Nueva novia. Madrid. Check-in. Amor en el aire”, escribieron en las redes sociales de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en América, junto a una foto de ambos de espaldas.

El músico argentino, por su parte, compartió imágenes de su participación en la fiesta en la que Mar Lucas cantó para los presentes. “Constancia, trabajo y valentía. Formáis parte de todo esto”, escribió en sus redes sociales la joven de 20 años oriunda de Sitges -una ciudad cercana a Barcelona- y publicó videos de su paso por “la fiesta más bonita del mundo”, tal como la describió. “Gracias por tanto amor siempre”, agregó.

En ese contexto, la China no opinó nada al respecto pero sí compartió imágenes y videos de sus días en Uruguay, a donde está instalada por un mes junto a sus hijos Rufina, Amancio y Magnolia, en plan de trabajo. Durante la tarde de este jueves, sorprendió con unas publicaciones en su cuenta de Instagram en la que se la podía ver muy emocionada, al borde de las lágrimas y luego, con los ojos vidriosos.

Con una foto con su rostro completamente quebrado por el llanto, compartió un audio que le envió a alguien muy cercano: “Hablé con mamá, después me subí al auto y nada, hace un mes y medio estaba llorando en este mismo auto, cómo la vida te da y te saca, ¿no?, todo el tiempo, te juro, no puedo estar más feliz”.

Acto seguido, la actriz decidió contar lo que le estaba sucediendo. “Prometo aprovechar esta oportunidad al máximo”, escribió con emojis de caritas llorando de emoción y sobre un video en el que se la vio entrando a firmar un contrato con Warner Music. Y en otra publicación, grabó este mensaje: “Es un día muy especial, no me gusta llorar en público ni en cámara pero estoy muy emocionada, muy agradecida, y les voy a ir compartiendo todo lo del proceso y un par de cosas porque ustedes son parte de todo esto. Así que gracias por acompañarme, por confiar en mí y los amo”, dijo envuelta en una capucha de polar con los ojos vidriosos.

También, la actriz y cantante aprovechó sus redes para contar parte del proceso que está viviendo. “Ese día me preguntaba a dónde estaba, a dónde iba. Por qué pasaba lo que pasaba. Tenía días tristes porque dudaba mucho de lo que valía. Yo también tengo días de mierda, duelos, procesos chotos. Pero la vida me premia una vez más, y no pienso desaprovecharlo. Llegaron en el momento justo de mi vida, Tom Talarico y Nacho Viale. Gracias por todo”, dijo junto a un corazón rojo.

En otro posteo, publicó una foto de su hija mayor Rufina y agradeció “A mis hijitos por entender, por acompañarme y por estar siempre conmigo. Los amo con mi vida”, cerró la China visiblemente conmovida.

