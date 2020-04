El Ministro de Economía admitió una caída de la recaudación pero garantizó el pago de sueldos

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, reconoció como válida la opción por la vida adoptada por el Presidente de la Nación y, consecuentemente, por el gobernador Gildo Insfrán, ante la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia.

Ante la pregunta de cómo repercute la situación fiscal por la caída en la recaudación a nivel nacional, el funcionario provincial consideró que ésta podría ser de un 40 por ciento en abril, no obstante lo cual aseguró que los sueldos a los estatales en actividad y los haberes de los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social se harán efectivos en tiempo y forma.

Infirió que «habrá una fuerte caída de los ingresos públicos nacionales y provinciales, lo que se vislumbra a partir de este «parate» de la economía y si bien hay cifras que indican que aquellos que venden alimentos a nivel nacional han incrementado sus ventas, esto no se condice en absoluto con la caída de los otros impuestos, fundamentalmente la del Impuesto al Valor Agregado, conocido como «el IVA”, que es uno de los que nutre a los recursos fiscales nacionales».

Dando cifras concretas, precisó que el mes pasado, en comparación con lo que estaba presupuestado, hubo una caída de casi un 27 por ciento y el que lo precedía de un 24,7 por ciento. «Sobre abril nada se sabe aunque cálculos estimativos efectuados por la Comisión Federal de Impuestos revelan que pueden sumarse 10 puntos más a la caída y se estaría en el orden del 40 por ciento», manifestó.

No obstante, aclaró que se trata de números que hacen a las finanzas globales y que «en el caso particular del gobierno provincial de lo que se trata es de llevar tranquilidad absoluta a los agentes públicos que van a cobrar en tiempo y forma sus salarios».

Advirtió que a fin de mes confluirán pagos por diversos conceptos y beneficios otorgados por el gobierno nacional a través, por ejemplo, de la ANSES, por lo que formuló un llamamiento a los estatales para que cuando se comunique las fechas en la que se harán efectivos los haberes, traten de percibirlos y utilizar los medios alternativos de pago: tarjetas de crédito y débito, el home banking y la billetera virtual Onda del Banco de Formosa.

Cuestión cultural

Ibáñez admitió que hay muchos formoseños que quieren tener el dinero ganado con el esfuerzo de su trabajo, y también los jubilados, en sus bolsillos y las mujeres en sus carteras por una cuestión de tranquilidad y hasta cultural.

«Hoy les pedimos, les rogamos que utilicen los medios electrónicos alternativos de pagos y en el caso de aquellos que no saben cómo bajar una aplicación del banco, seguro tienen un hijo o un nieto de pocos años que son muchos más expertos que los adultos y podrán orientarlos convenientemente», señaló.

Resaltó que de este modo evitarán las aglomeraciones y será más fácil la percepción de los salarios y, al mismo tiempo, se estará preservando la salud de los formoseños en el contexto de la presente emergencia sanitaria.

Optar por la vida

Sobre la decisión de optar por la vida en esta emergencia por COVID-19 por parte de Alberto Fernández manifestó que es la que permite tener la situación actual como país y como provincia con relación a la pandemia, señalando que «existen datos que, aunque son estimativos, revelan lo que hubiere ocurrido si no se hubiese decretado la cuarentena. Son cifras que asustan».

Comparativamente, aludió a aquellos países que adoptaron la otra vía cuya realidad es visible, como la del más poderoso y que tiene la economía más grande del mundo que es Estados Unidos de América. «Indudablemente les ha ido muy mal, el nivel de muertos que tiene es impresionante por haber optado que la economía tiene que seguir funcionando y las empresas debían mantener su nivel de actividad», subrayó.

Créditos a tasa del 0% para

monotributistas y autónomos

El Gobierno nacional decidió ampliar los alcances del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) por la pandemia de coronavirus y, en ese marco, lanzó créditos a tasa del 0% para monotributistas y autónomos, con un límite máximo de 150 mil pesos.

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, explicó los alcances de esta medida como así también lo referido a la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional; y la creación del salario complementario, asignación que será abondada por el Estado nacional para trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado.

El titular de la cartera económica provincial participó de la conferencia de este lunes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, oportunidad en que explicó en detalle las nuevas medidas de Nación.

Tasa Cero

Con respecto a los préstamos a tasa cero, indicó que será para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadores autónomos en las condiciones que establezcan la Jefatura de Gabinete y el Banco Central, en el marco de sus respectivas competencias, con subsidio del 100% del costo financiero total.

Se trata de una financiación que será acreditada en la tarjeta de crédito del beneficiario en los términos que establezca el Banco Central. El monto no podrá exceder una cuarta parte del límite superior de ingresos brutos establecidos para cada categoría del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, con un límite máximo de $150.000, desembolsado en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas.

Sueldos de empresas en crisis

También se refirió a la medida que establece que el Gobierno Nacional pagará parte del sueldo de los trabajadores y trabajadoras de empresas en crisis. Se trata de un Salario Complementario equivalente al 50% del salario neto del trabajador correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos salarios mínimos, vitales y móviles, o al total del salario neto correspondiente a ese mes.

Describió a la medida de «importantísima» teniendo en cuenta la situación particular por la que atraviesan las PyMES en Formosa y en todo el país y aclaró que el paquete de medidas podrá extenderse hasta el 30 de junio, inclusive.

Prestaciones por desempleo

El ministro Ibáñez también señaló que el decreto pone en marcha un sistema integral de prestaciones por desempleo que va de un mínimo de 6 mil pesos a un máximo de 10 mil pesos.