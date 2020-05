El ministro González reiteró que el control de las fronteras es responsabilidad del Estado Nacional

Compartir

En el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19, el ministro de gobierno, seguridad y justicia de la provincia, Jorge Abel González, se refirió a una nota emitida por el canal América 24 en el que aseguran que paraguayos cruzan a Clorinda a cobrar la IFE.

Al respecto, el funcionario afirmó que la situación del cuidado de la frontera fue planteada al Ministerio de Seguridad de la Nación y la Gendarmería Nacional.

«En primer lugar, son absolutamente insoportables las afirmaciones que realicen desde Buenos Aires respecto a lo que califican como paraguayos que vienen a cobrar. Lamentamos mucho el interés político que tienen algunos locales de tratar de sacar un rédito político de esta cuestión, es sumamente triste porque esto hay que analizarlo en un contexto muy claro», indicó.

Y siguió: «En diciembre terminaron de ser gobierno nacional, supuestamente habían blindado la frontera y el ANSES está trabajando con el padrón que hicieron ellos en cuatro años, estuvieron ese tiempo para hacer todas las limpiezas que dicen que está mal, entonces eso habla a las claras de una total falta de responsabilidad en cuanto a las apreciaciones que realicen este tipo de personas».

En ese sentido, González aseveró que «trabajamos de manera muy responsable» y que señalaron públicamente y revisaron por los canales correspondientes, la necesidad de que Gendarmería realice el trabajo para el cual está destinado, que es la responsabilidad de cuidar las fronteras argentinas.

«Solicitamos en reiteradas oportunidades que se contemple la particular situación de Clorinda, como también el resto de las fronteras de Formosa con el Paraguay, es necesario tomar consciencia de que esa es una responsabilidad de las fuerzas federales, no de las fuerzas de seguridad provinciales, colaboramos, ayudamos pero no podemos hacernos cargo de algo que no es nuestra responsabilidad», sintetizó.

Refuerzo de controles

En esa misma línea, González habló sobre el refuerzo de controles sobre el Río Bermejo y brindó detalles del sistema de seguridad que se está llevando a cabo en esa zona del territorio provincial.

«Hemos fortalecido todo lo que es el sistema de seguridad de la provincia de Formosa sobre el Río Bermejo, en El Aibal-Silencio hemos creado una comisaria, con todo el equipamiento necesario para poder atender esa realidad», sostuvo.

Y agregó: «En esta etapa, estamos fortaleciendo nuestros controles policiales de La Madrid hacia el Oeste, no solamente estamos cuidando nuestra costa del Río Bermejo sino que estamos teniendo una mayor presencia ante la ausencia de fuerzas federales que deberían hacerse cargo del control y la custodia de nuestras fronteras de La Madrid hacia el oeste de la ruta 86, por lo cual también estamos fortaleciendo todos esos controles».

Vuelta al fútbol

En otro orden de cuestiones y consultado por un periodista, el ministro de gobierno, anticipó que no existió ninguna comunicación oficial por parte de las autoridades nacionales para el posible regreso del fútbol en la zona norte del país, tal cual trascendió en los medios nacionales.

«Este fin de semana hablaron del plan primavera de jugar al futbol. Estuvimos conversando en la recorrida del gobernador de la provincia con el presidente de la Liga de fútbol y al respecto no existe ninguna comunicación oficial solo los trascendidos periodísticos», aseveró.

Salidas de la provincia

Por último, en respuesta de una consulta emitida por una usuaria de la red social Facebook, González aclaró que no hay ninguna restricción sanitaria para ninguna persona que desee salir de la provincia.

«El control de salud de los formoseños requiere que quienes ingresan a nuestro territorio lleven adelante la cuarentena, no así quienes salen porque es un territorio en el que todavía no tenemos casos positivos de COVID», concluyó.