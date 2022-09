El Polo Obrero marchó nuevamente pidiendo trabajo y en contra del ajuste

Compartir

El movimiento social de izquierda marchó en otra jornada de reclamos por trabajo genuino y en contra del ajuste en medio del recorte de beneficios sociales a unos 40 mil jóvenes en todo el país. «Ningún trabajador merece vivir en la pobreza», reclamó Fabián Servín, referente del Polo Obrero al Grupo de Medios TVO.

«Una vez más salimos en todo el país reclamando el derecho al trabajo genuino en el marco de la crisis y el ajuste que está llevando adelante el Gobierno. Los trabajadores desocupados reclamamos el trabajo, sobre la base de los programas sociales nadie puede salir de la pobreza. Tenemos una canasta que supera los $120.000, incluso trabajadores bajo convenio que ganan muy por debajo de esta canasta», agregó Servín.

La manifestación de la ciudad fue una réplica de las manifestaciones que se dieron en todo el país en medio de amenazas de acampes en la Capital Federal. Los manifestantes se congregaron en la Plaza San Martín y marcharon hacia la Casa de Gobierno.

«Reclamamos a los Gobiernos que ningún trabajador merece vivir en la pobreza y encima injustamente atacado por este contexto inflacionario, no se aguanta más», advirtieron. En referencia a esto Servín explicó que «hay que tener en cuenta que la inflación es una forma de ajustar», y consideran que solo se benefician determinados sectores de la sociedad.

«El ajuste viene a través de los tarifazos que anunció Massa y que viene aplicando este Gobierno, recordemos que la energía pagamos más caro a partir de ahora septiembre; se viene el aumento del agua. El ajuste lo pagamos a través de los recortes aplicados por el Gobierno en el área educativa, salud y en la asistencia, en lugar de incentivar a los jóvenes que quieren progresar trabajando y estudiando, se los castiga con el recorte del Potenciar Trabajo», sostuvo el referente social.

La marcha del Polo Obrero se sumó a las que ya realizaron otros movimientos sociales como Libres del Sur y Barrios de Pie esta semana, luego de que el Gobierno Nacional decidiera quitar las becas Progresar y el Plan Potenciar Trabajo a unos 40 mil jóvenes de todo el país, unos 1.000 en Formosa.

«Este es el ajuste de Cristina aunque se quiera hacer la desentendida, de Massa, de Alberto Fernández y también de Insfrán. Si hoy estamos mal, dentro de unos meses vamos a estar mucho peor, por eso vamos a seguir movilizándonos a Casa de Gobierno a ver si nos atienden de una vez por todas algún funcionario o ministro, no nos tilden de odiadores seriales por levantar un reclamo. Mientras crece el hambre y la pobreza no puede haber paz social en este país», finalizó Servín.

