El Polo Obrero reclamó mayor asistencia por la crisis económica

Con ollas vacías, el movimiento social se hizo presente frente a la Casa de Gobierno para reclamar mayor asistencia a la provincia y solicitó una audiencia con el Gobernador. Reiteraron el reclamo frente al Ministerio de la Comunidad. «Nos alarma el crecimiento de la indigencia», señaló Fabián Servín, referente del Polo Obrero, al Grupo de Medios TVO.

«En esta oportunidad estamos trayendo un petitorio al gobierno de Gildo Insfrán pidiéndole una audiencia para poder discutir estos problemas severos y que cada vez se agudizan más. En Formosa tenemos entendido que la inflación fue cerca del 40% en los comercios de cercanía, entonces esto evidentemente va a arrojar más pobreza e indigencia», agregó Servín.

Desde el movimiento social remarcaron las graves consecuencias de la inflación en la economía local por lo que pidieron mayor asistencia para comedores y merenderos, además de la apertura del Plan Nutrir y programas de trabajo.

«Nos alarma el crecimiento de la indigencia y cada vez son más familias las que se acercan a los comedores y merenderos, algo que no es nuevo porque ya lo veníamos viendo desde el año pasado, pero que cada vez se hace más necesario, por eso venimos a Casa de Gobierno a hacer este planteo», indicó el referente social.

La manifestación que tuvo lugar en la jornada de ayer se replicará durante esta mañana frente al Ministerio de la Comunidad en donde realizarán los mismos planteos a sus autoridades. Simbólicamente, utilizan ollas vacías para representar la realidad que advierten, se agrava en diferentes barrios.

«Cada vez son más las personas que se acercan por cuestiones muy básicas y esenciales por eso le reclamamos al gobierno soluciones urgentes; una serie de cuestiones sociales que nos golpean duramente», indicó Servín.

Cabe señalar que dicho movimiento social lleva reclamando por una mayor asistencia alimentaria para sus comedores y merenderos desde el año pasado, sin embargo aún no han obtenido ninguna respuesta por parte de las autoridades provinciales.

«Estamos yendo al precipicio por el gobierno que nos prometió llenar la heladera. Hoy muchos niños no alcanzan a ingerir los alimentos que necesitan y no lo decimos nosotros nada más, lo dicen organismos internacionales y esto no está en la agenda del gobierno. El gobierno está discutiendo cuestiones electorales y están dejando de lado la cuestión del hambre y la pobreza», finalizó el referente.

Relacionado