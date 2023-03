El presidente Alberto Fernández anunció una serie de medidas destinadas a la ciudad de Rosario, azotada por el narcotráfico, que incluyen el refuerzo de las Fuerzas Federales «hasta alcanzar los 1.400 efectivos disponibles» en una primera etapa y la participación del Ejército, a través de la Compañía de Ingenieros, para «la urbanización de los barrios populares» de esa ciudad santafesina.

«Rosario nos necesita. Sé que sus fuerzas de seguridad son insuficientes para afrontar la solución del problema», sostuvo el Presidente en un mensaje grabado desde la residencia de Olivos, en el que anunció una serie de medidas para combatir el narcotráfico.

En ese sentido, anunció «el refuerzo de las Fuerzas Federales hasta alcanzar, en esta etapa, los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario» y dijo que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, estará el miércoles en la ciudad «poniendo en operaciones» ese refuerzo.

Luego, el mandatario dio a conocer que ordenó que el Ejercito Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros participe «en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución».

«Son las Fuerzas Armadas de nuestra democracia. Del modo ejemplar como actuaron en la pandemia y en los incendios, lo harán ahora, con la misma honestidad, destreza y convicción, en socorro de una ciudadanía que las necesita. Se trata de tareas subsidiarias contempladas en la Ley de Defensa Nacional», aseveró el mandatario.

«Estamos tomando decisiones contundentes. No nos tiembla el pulso en combatir el crimen organizado. A quien resulte implicado con esas organizaciones, sea que lo haga activa o pasivamente, le caerá todo el peso de la ley»Alberto Fernández

Asimismo, anunció que este miércoles el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, «firmará con la UIF (Unidad de Información Financiera) el convenio para instalar una delegación en Rosario», de manera de «tener una mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos, derivados entre otras causas, del narcotráfico».

El Presidente también recordó que el Gobierno nacional ya firmó con la provincia de Santa Fe «el Convenio de Colaboración y Cooperación Técnica del Renaper que permitirá validar las identidades a través del Sistema de Identificación Segura con rapidez y celeridad en operativos de seguridad».

«También sumaremos rápidamente 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para la ciudad de Rosario», apuntó el mandatario.

En su mensaje, Fernández dijo que «el sistema carcelario extremará la custodia contra los reclusos que han sido condenados y pretenden desde la misma cárcel seguir controlando sus objetivos criminales».

El jefe de Estado había realizado declaraciones públicas la semana pasada mostrando su preocupación por el recrudecimiento del accionar narco, hecho que quedó evidenciado en el ataque a un supermercado perteneciente a la familia de Lionel Messi , la semana pasada, y el asesinato de Máximo Jerez, un niño de 11 años que recibió un disparo en la espalda que lo mató en la madrugada del domingo, cuando participaba junto a sus tres primos -que permanecen internados-, de un festejo de cumpleaños en la vereda de un kiosco en el barrio Los Pumitas, la zona más humilde del barrio Empalme Graneros, en el noroeste de Rosario.

Máximo es el cuarto niño asesinado desde el inicio de 2023 en la ciudad de Rosario y localidades vecinas dentro de una lista de 64 homicidios en 66 días.

«Enfrentamos un problema real, complejo y que anuda delitos de distinta escala y tipología, por eso encaramos esta lucha con la determinación y la convicción que requiere. Trabajamos de forma coordinada por una seguridad federal, preventiva e integral para todas y todos», afirmó en su mensaje.

Si bien el Gobierno nacional ya había desplegado fuerzas federales en la ciudad santafesina, Fernández dijo que había que hacer «algo más» y, desde ese momento, se intensificaron las comunicaciones con el gobernador Perotti y con el intendente local, Pablo Javkin.

En su discurso, Fernández señaló todo lo realizado en diversas áreas, pero calificó a la problemática como de larga data, y manifestó su decisión de hacer que «Rosario recupere el orden y así su vida social en libertad y con seguridad».

«Estamos tomando decisiones contundentes. No nos tiembla el pulso en combatir el crimen organizado. A quien resulte implicado con esas organizaciones, sea que lo haga activa o pasivamente, le caerá todo el peso de la ley. No aceptamos mezquindades ni especulaciones políticas», dijo.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, también se refirió a la situación en Rosario al afirmar que «no se puede sostener más» y que «hay que ir al hueso».

Para eso, dijo, se continuarán «profundizando» las tareas para detener «a aquellos que corresponda», en relación a quienes están detrás de la venta de estupefacientes y las amenazas mafiosas de los últimos días.

