El Presidente anunciará nuevo plan de estímulo a producción de gas natural

El presidente Alberto Fernández aseguró que el nuevo programa de incentivo a la producción de gas, que anunciará próximamente en un acto que se realizará en Vaca Muerta, va a generar “mucha inversión y empleo” y permitirá contar con saldos exportables para fortalecer la balanza energética.

Así lo expresó al hablar en la apertura del 56to. Coloquio Anual del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), oportunidad en la que se refirió al programa que el Gobierno nacional viene discutiendo con las empresas petroleras desde hace varios meses.

El plan tendrá como primera meta recomponer condiciones atractivas de precio y previsibilidad en los plazos para incentivar la producción y asegurar la mayor provisión posible de gas local al pico de demanda estacional del próximo invierno.

Además de promover la inversión, la producción y el empleo local, el plan busca -al ampliar la oferta energética- ayudar a reducir la necesidad de mayores importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y el consecuente ahorro de divisas.

“Tenemos siempre nuestros recursos hidrocarburíferos. En los próximos días en Vaca Muerta vamos a estar anunciando el Plan Gas, que seguramente va a generar mucha inversión en esa zona y en la Argentina, y va a dar trabajo”, afirmó Alberto Fernández ante los empresarios reunidos por el Coloquio de IDEA.

En ese sentido agregó: “Allí tenemos un potencial enorme de producción que nos garantice el gas que necesitamos, y que hasta tengamos excedentes exportables”.

El anuncio por parte de Alberto Fernández estaba previsto inicialmente para el fin de semana pasado en las instalaciones que la petrolera YPF tiene en el área de Loma Campana, su centro de operaciones en no convencional de la cuenca.

Si bien el Presidente se limitó a señalar que el anuncio se realizará en los próximos días, fuentes empresarias aseguraron a Télam que -si no existen cambios de último momento- el acto podría llevarse a cabo mañana y que también contará con la presencia del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el secretario de Energía; Darío Martínez, y del CEO de YPF, Sergio Affronti, entre otros actores del sector petrolero.

La necesidad de un nuevo plan se refleja en las cifras de producción en declino que, de acuerdo con la Secretaría de Energía, en el caso del gas natural reflejó en agosto una caída interanual del 14,1% en todas las cuencas productoras del país, y del 2,1% respecto a julio.

En la cuenca Neuquina, en particular, disminuyó 15.7% y en Golfo San Jorge 17.9%, mientras que la Austral, Noroeste y Cuyana disminuyó 9.1%, 8.9% y 6.1% respectivamente.