El salario privado registrado creció en 19 provincias, lideradas por Neuquén

El salario privado registrado tuvo un incremento interanual en 19 provincias, sobresaliendo el aumento del 12% en el caso de Neuquén, por el efecto que la actividad de los yacimientos no convencionales de petróleo y gas de Vaca Muerta tuvo en diferentes rubros.

El desempeño regional de los salarios privados fue analizado por la consultora Politikon Chaco, en un informe en el que compara los niveles de junio de este año con los del mismo mes de 2021.

De esa comparación surge que los salarios privados registrados tuvieron alzas interanuales del 12% en Neuquén, 7,6% en Misiones, 5,8% en San Juan y 5,3% en Santa Cruz.

El director de Politikon, Alejandro Pegoraro, explicó a Télam que el crecimiento en Neuquén obedeció a «la fuerte tracción de Vaca Muerta», que impulsó alzas en sectores como la Construcción (19,7% más que en junio de 2021), Extracción de petróleo (18,5%) y Elaboración de productos de petróleo (27%).

Por su parte, en Misiones cobraron peso sectores como la Economía del conocimiento, Turismo, Servicios de transporte en general; Agro, Foresto Industria, Comercio e Industria Manufacturera

En el NOA en general y en San Juan en particular terciaron en favor de las mejoras salariales la Actividad minera, la Construcción, el Comercio y la Industria; en tanto en Santa Cruz (y la Patagonia en su conjunto, a excepción de Tierra del Fuego) la Explotación de minas (principalmente hidrocarburos), Comercio, Industria y Servicios de transporte y almacenamiento

El listado continuó con cuatro provincias del noroeste: Catamarca, Tucumán (ambas con 4%), La Rioja (3,9%) y Jujuy (3,7%), seguidas por tres distritos petroleros como Chubut (3,4%), Río Negro (2,9%) y Mendoza (2,5%).

Con crecimientos más modestos se ubicaron Corrientes (2,1%), Salta (1,7%), Entre Ríos (1,5%), Chaco (1%), Ciudad de Buenos Aires (0,7%), Santiago del Estero (0,6%), Córdoba y Formosa (ambas con 0,5%) y el conurbano bonaerense (0,2%).

La Pampa fue la única provincia que no registró variación interanual, en tanto en cuatro jurisdicciones hubo caídas respecto de los niveles salariales de junio de 2021: Santa Fe y el Interior de Buenos Aires (en los dos casos -0,3%), Tierra del Fuego (-1%) y San Luis (-3,1%).

«En términos generales, las brechas de desempeños entre Misiones, Patagonia y NOA con Buenos Aires y Santa Fe está en el desempeño de los sectores más participativos del mercado laboral», explicó Pegoraro, que para el caso bonaerense atribuyó la baja a «la merma en rubros de importancia como el comercio minorista, diversos sectores dentro de la industria manufacturera que son muy significativos como alimentos, productos químicos y maquinarias, y también otros servicios relevantes como comunicaciones, transporte y pesca».

En cuanto a Santa Fe, señaló que «cayeron los salarios en el comercio, de alta participación en el mercado laboral, también en la construcción y en la industria manufacturera en general», mientras que «el agro también mostró descenso, por lo que la mayor parte de los sectores más representativos de la estructura productiva y economía mostró bajas reales».

Por el contrario, los sectores de la provincia que mostraron alzas fueron de altas remuneraciones, pero de representación menor en el mercado de trabajo, como el transporte aéreo y marítimo, el reciclado de residuos y la explotación de minas y canteras.

