El sector ladrilleros manifestó preocupación por el actual contexto económico nacional

En el marco del contexto político-económico a nivel nacional donde se extiende, cada vez más, la incertidumbre y la preocupación de los diferentes sectores de trabajadores, Ricardo Insfrán, el presidente de la Cooperativa de ladrilleros “El Porvenir” comentó que “estamos en un momento difícil, la situación es gravísima, lo que está pasando en la Argentina afecta a todos, a los productores, ladrilleros, madereros”.

Asimismo, comentó que lograron remontar los últimos años gracias a las políticas del Gobierno Provincial en conjunto con el gobierno nacional saliente. Recordó, además, los periodos de Gobiernos kirchneristas, donde hubo un crecimiento sostenido del sector.

“Ahora, que logramos posicionarnos y avanzar, también, con las obras públicas, llega este Gobierno libertario que paraliza la economía, por completo, las obras, las ventas, el consumo, y eso nos afecta a todos los argentinos”, agregó.

En ese orden, Insfrán agregó que, “incluso, no se sabe a qué precio vender los productos, hay una incertidumbre en todos los sectores que forman parte de la economía. Los precios del combustible, es un disparate inentendible, no sabemos dónde vamos a parar”.

Aseveró, además, que “la obra privada también, está muy parada, generalmente la gente, cuando cobra el aguinaldo invierte para arreglar sus viviendas y este fin de año, no pasó nada”.

“Todo cuesta hoy, comprar un kilo de pan parece imposible, no se puede continuar con esta situación, las medidas tomadas por este Gobierno nacional nos está haciendo mucho daño”, finalizó.