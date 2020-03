El sorprendente gesto de Messi con el Barcelona en plena crisis por el coronavirus

Compartir

La Liga de España se encuentra en pausa desde el 12 de marzo a raíz de la pandemia de coronavirus. Este lunes se llevará a cabo una teleconferencia entre la entidad que nuclea a los clubes de élite en el país europeo y los representantes de las instituciones para analizar la situación y evaluar diferentes escenarios.

Mientras, las dirigencias intentan hacerle frente al golpe económico que acompaña la crisis sanitaria. Por eso, siguiendo el ejemplo de otras ligas, según Mundo Deportivo, Josep Bartomeu dialogó con Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué y Sergi Roberto, los cuatro capitanes de Barcelona, para plantearles “adaptar” su salario ante el parate por la crisis por el coronavirus.

El mismo medio indicó que la iniciativa “fue bien recibida” por los futbolistas. El caso de Messi es especial. Se trata del futbolista mejor pagado del plantel, con ingresos que en la temporada 2018/2019, según Forbes, alcanzaron los 81 millones de euros en concepto de salario, premios e incentivos variables. Además, se encuentra en un punto particular de la relación con el club en el que irrumpió en el mundo del fútbol: su vínculo finaliza el 30 de junio de 2021 y en tres meses puede comenzar a definir si continúa en el Barcelona o emigra; en un contexto de diferencias que se hicieron públicas con la dirigencia tras la salida del entrenador Ernesto Valverde y el ida y vuelta mediático con Eric Abidal, director deportivo del club.

La institución culé también anticipa un gesto hacia la comunidad frente al impacto causado por el COVID-19: podría ofrecer el Camp Nou y el Palau Blaugrana a la Generalitat de Catalunya si es necesario para afrontar la crisis.

En algunas ligas, donde saben que la suspensión probablemente se extienda durante todo abril, la iniciativa de reducir los duelos para “socializar” el impacto del coronavirus en la actividad es una realidad. La Premier League inglesa sería la más perjudicada si los 92 partidos pendientes no pudieran disputarse, con unas pérdida de entre 1.210 y 1.340 millones de dólares. Entre los otros grandes torneos, La Liga española perdería entre USD 868 y USD 1.031 millones; la Bundesliga alemana entre USD 705 y USD 814 millones; la Serie A italiana de USD 597 a USD 705 millones y la Ligue 1 francesa entre USD 325 y USD 434 millones.

En Alemania, Christian Seifert, CEO de la liga, reconoció en diálogo con el periódico Bild que la idea de reducción de salarios está circulando: “Fue una propuesta de Markus Söder (presidente de Baviera) y mucha gente piensa igual. Sé por los clubes que llevan tiempo hablando con sus jugadores e incluso puede ser que ya hayan llegado a un acuerdo. Es lo normal, estamos hablando de una exigencia entendible. Son muchos los que ahora tienen que poner su granito de arena”.

En el Calcio el panorama es similar. “Un corte en los salarios de los jugadores no debe ser tabú en este momento de emergencia”, dijo Gabriele Gravina, titular de la Federación Italiana.

En Inglaterra, Brian Laws, ex director de la Premier League, opinó sobre una posible donación de salarios en diálogo con BBC Nottingham Sport: “Todos los jugadores de la Premier League son millonarios. Pueden permitirse vivir un mes después de haber perdido las 60.000 libras o 100.000 que ganan por semana”.

Ese camino desanda el Barcelona. Y Messi, como capitán, también ofrece el bolsillo para que el club al que llevó varias veces hacia la gloria pueda respirar mientras, como todo el planeta, le hace frente al coronavirus.