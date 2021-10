Compartir

Linkedin Print

El sábado por la noche Andy Kusnetzoff tuvo que interceder cuando dos de sus invitadas mantuvieron un tenso cruce en Podemos Hablar (Telefe): Ivana Nadal y Pamela David no coincidieron en sus puntos de vista cuando debatieron sobre el consumo de drogas. El conductor trató de calmar los ánimos por las opiniones cruzadas, y ambas hicieron confesiones sobre sus propias experiencias familiares. La conductora de La ruleta de tus sueños (América) recordó la trágica muerte de su hermano Franco, quien se suicidó tras una larga lucha contra las adicciones, y la influencer contó detalles desconocidos de su dura infancia.

En compañía del actor Mario Pasik, el ex futbolista José Chatruc y el freestyler Lit Killah, la conversación surgió cuando el conductor llamó al punto de encuentro a quienes consideren que batallan contra algún vicio. Aunque la conversación empezó tranquila, pronto empezó a aumentar la tensión, cuando Nadal asumió que está a favor del consumo de marihuana y apoyó que se avance con la despenalización para uso medicinal, además de enfatizar que respeta las elecciones de quienes no estén de acuerdo. Inmediatamente después de sus declaraciones, David intervino y pidió la palabra: “Quiero decir que estamos en un programa de televisión y como que ya te pasó con las vacunas en referencia a las polémicas declaraciones de la modelo sobre el coronavirus], dejáme decirte que cuando la droga te mata no podés elegir lo que querés hacer”.

La influencer intervino y aclaró: “Nadie murió por marihuana, nadie”. Firme en su convicción, la conductora acotó: “La marihuana es el portal hacia otras drogas”; y Ivana volvió a interceder: “No, no coincido para nada”. En ese momento Pamela ratificó su forma de pensar y profundizó: “No te pregunté si coincidías, pero dejáme dar un mensaje al menos y después podés no estar de acuerdo, porque como familiar de una persona que se suicidó a causa de las drogas y de acompañar durante 20 años a muchas otras familias en centros de rehabilitación, que son muchísimos y no alcanzan, porque no alcanzan ni las camas, te digo que la gran mayoría, para tu información, comenzó con el juego de: ‘Total la marihuana no hace nada’”.

“Es un portal que te hace después necesitar, y sobre todo en los adolescentes, que tienen la rebeldía de pensar: ‘A mí no me va a pasar’, o, ‘Yo fumo y lo controlo’, y lamentablemente en nuestro país no tenemos una educación con el tema. Creo que también hay una necesidad sobre la despenalización y el debate se debe dar, claro que sí”, insistió la conductora. Después de su testimonio Ivana también quiso compartir lo que le tocó vivir en carne propia: “Todos tenemos experiencias relacionadas al mundo de las drogas, y a mí mi vieja me abandonó porque se drogó toda la vida y ahora está en la cárcel”.

“Es la segunda vez que está presa, y ahora tengo una buena relación, pero cuando era chiquita ella se fue por su adicción y me dejó con mi viejo, y aunque tuve una re linda infancia igualmente con mi papá, eso me quedó. Quise hablar con ella cuando salió la primera vez, porque entró a la cárcel a mis 15 y cuando cumplí 18 ella salió, pero no hilaba dos palabras, estaba quemada”, relató. El conductor, por su parte, quiso poner paños fríos y expresó: “No sabía nada de eso, pero bueno, ven que cada uno tiene sus puntos de vista en base a lo que vivió, y creo que pasa también por un tema de personalidad, que hay personas con más tendencia que otras a caer en eso, según los expertos”.

Nadal comentó que pudo perdonar a su madre y dejar atrás rencores del pasado: “Entendí a dónde iba con las drogas, o al menos lo que le pasaba para recurrir a eso, aunque ella sola sabe bien cómo fue. Ella estudió enfermería y ahora está re bien, pero le faltaban cosas por cumplir y por eso está presa de nuevo”. El conductor le consultó en qué momento recuperará la libertad definitivamente y la invitada detalló: “Debería salir en junio del año que viene, pero estamos con un nuevo abogado porque tiene muy buena conducta y quisiera que salga antes, porque se atrasa con las materias de su carrera”.

Compartir

Linkedin Print