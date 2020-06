“El virus nos está golpeando la puerta y no tenemos que darle entrada”

Compartir

El director de Epidemiología y del Hospital Central, Mario Romero Bruno, advirtió que muchos países tomaron decisiones apuntando a la economía con resultados a la vista, miles de muertos, mientras que Argentina priorizó la condición “sanitaria y humana”. En el caso particular de Formosa, aseguró que “ése el principal motivo por el cual se toman todas las decisiones: la vida y el ser humano”.

Durante la conferencia de prensa de este martes del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el funcionario provincial reiteró que “detrás de los números hay personas afectadas por esta pandemia, más de 6 millones en el mundo, personas que mueren y familias que sufren. A estos números que mostramos diariamente, tenemos que darle la magnitud que corresponde”.

Detalló que la cantidad de infectados por la enfermedad en el país al 1 de junio, es de 17.415 casos, 564 de ellos en 24 horas, “una cifra menor a la que se venía teniendo en los días anteriores”. En cuanto a los fallecidos, en Argentina suman 560 y los recuperados 5.709 que corresponden al 33% del total de casos.

Romero Bruno señaló que “la situación más alarmante, considerada por la Organización Mundial de la Salud, es América, ya que los casos están aumentando progresivamente: Estados Unidos, 105.099 fallecimientos, y tenemos que decir que Chile tuvo un récord de muertes este lunes (59 fallecimientos y 5.471 casos positivos en las últimas horas); Brasil va segundo en la cantidad de afectados, son 529.405 hasta la fecha y 30 mil muertes; Paraguay suma 995 casos positivos”.

En la región, Jujuy seis casos; Misiones mantiene 28, no reportaron casos nuevos; Corrientes reportó nuevos casos y suma 96 a la fecha; Salta también y son 11 los positivos, lo que nos llama a mayor sentido de alerta porque los nuevos casos se dieron en la localidad de Orán que es cercana a nuestro oeste; y Chaco con tres nuevos casos reporta un total de 890 positivos.

“Formosa se mantiene hasta este momento libre de casos confirmados de coronavirus”, afirmó el doctor Romero Bruno por lo que advirtió: “Debemos mantener la responsabilidad que nos toque a cada uno en el sentido de cumplir con las medidas de prevención, de esto dependen las flexibilizaciones que se vayan dando”.

Ante el actual contexto regional, el médico advirtió: “el virus nos está golpeando la puerta y no tenemos que darle entrada. En eso hay una firme decisión desde los controles que se realizan en los límites fronterizos y en que mantengamos los protocolos sanitarios para poder mantener este estado privilegiado que tiene la provincia”.