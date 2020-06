Ibáñez: “A la economía la podemos recuperar, a los fallecidos no”

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, expuso las cifras dadas a conocer por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de los efectos de la pandemia: los muertos y la caída del Producto Bruto Interno de los países más afectados. Argentina registra uno de los índices más bajos de mortalidad: 11.2 por millón de habitantes, situación que el titular de la cartera económica provincial atribuyó a la responsabilidad de cada argentino y cada argentina en la lucha contra el coronavirus.

El funcionario explicó que el organismo internacional analizó dos variables: los fallecidos por millón de habitantes y el porcentaje de caída del Producto Bruto Interno de cada país y detalló que “España encabeza el triste récord de 615 fallecidos por millón de habitantes; le sigue Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Alemania, y en países sudamericanos, Perú, Chile, Colombia y Argentina”.

En cuanto a la caída del PBI, Inglaterra encabeza el ranking, hecho que consideró no es casual y afirmó que “la pandemia no perdona la economía de ningún país sea o no del primer mundo” y precisó que “fue el Reino Unido en un principio el que abrió toda la economía y su primer ministro decía que ésa era la forma de combatir el virus; hasta que se enfermó de coronavirus”.

Valoró en este contexto las medidas adoptadas por el Estado Nacional que ubican a la Argentina con uno de los porcentajes más bajos de fallecidos, de 11.2 por millón de habitantes, lo que atribuyó a la responsabilidad asumida por toda la sociedad argentina.

“Es cierto que la economía cae pero no importa, a la economía la podemos recuperar, a los fallecidos no”, afirmó concluyente el doctor Jorge Ibáñez.

Por otra parte, el ministro de Economía brindó un resumen de las principales medidas socioeconómicas que se implementaron a nivel nacional y a cuántos beneficiarios alcanzaron.

La postergación o reducción hasta el 95% del pago de contribuciones patronales, es decir a empresa grandes, medianas y PyMES alcanzó a 3,5 millones de trabajadores; el abono de hasta el 50 por ciento del salario neto de trabajadores (ATP) a través de un subsidio el Estado alcanzó a 2 millones de personas; los créditos a tasa cero, para monotributistas y autónomos, beneficiaron hasta fines de mayo a 200 mil personas; los créditos a tasa subsidiada para PyMES, alcanzó a 111.121 empresas micro, pequeñas y medianas; y el Ingreso Familiar de Emergencia, llegó a 8,3 millones de personas en la Argentina.

Asimismo, comunicó que este lunes la titular de ANSES, Fernanda Raverta, anunció que se realizará un segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia que se pagará entre el 8 de junio y el 6 de julio, cuyo cronograma se dará a conocer oportunamente.

Quien desee consultar la fecha de pago deberá ingresar a la página de ANSES, al apartado Cuándo y dónde cobro el Ingreso Familiar de Emergencia o bien a https://servicioscorp.anses.gob.ar/IFEPrecarga/