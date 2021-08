Elba Marcovecchio habló de su relación con Lanata: “Es un hombre maravilloso”

Compartir

Linkedin Print

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata mantienen una relación amorosa desde hace un año. “Estamos todos los días juntos, es genial”, reveló la abogada que vive con sus dos hijos en el mismo edificio que el periodista, pero en departamentos separados. “Algunos días me quedo a dormir en su casa”, agregó en una entrevista con el ciclo Intrusos.

La letrada explicó que desde la primera salida ya sintió un fuerte flechazo por el conductor de Periodismo para todos: “Fue rarísimo, porque desde el primer día yo cancelé todo. ¿Viste que hay gente que te manda un chat? En la primera cena con Jorge yo cancelé todo. A una persona le dije: ‘Creo que estoy de novia’. Imaginate cómo me habré sentido”.

Además, Elba no ocultó el amor que siente por su pareja: “Jorge es el hombre más maravilloso que hay. Aprendan…”. Luego, agregó: “Fue todo natural. Me sentí cómoda desde el primer momento, sentí que ahí estaba”. Por este motivo, al poco tiempo blanqueó su romance con sus dos hijos, de 11 y 13 años: “Fue muy gracioso porque antes de presentárselo yo les dije que salía con alguien. Y ellos muy superados me dijeron que ya sabían con quién. En el celular tengo los contactos con nombre y apellido, y me dijeron: ‘Ponés una voz de tonta cuando le contestás a él’”.

La abogada quedó viuda hace 9 años y se encargó de la crianza de sus hijos sola. “Jorge es el único hombre que han conocido. Desde el primer momento sentí seguridad. Eso no viene con el tiempo”, aclaró Marcovecchio. Y agregó: “Con mis hijos se lleva bárbaro. Ellos me critican a mí, porque yo bailo y canto. Para mis hijos es un papelón y Jorge les da la razón a ellos. Es compinche de ellos”.

El sábado pasado, Lanata asistió al programa La noche de Mirtha con Juana, acompañado por su novia, que permaneció detrás de cámara. El periodista relató que ambos se conocieron en una mediación y en bandos enfrentados: “Ella era abogada de Flor de la V, y Flor de la V me estaba haciendo un juicio a mí”.

Al año se reencontró con Elba por otro motivo. La cita comenzó con el pie izquierdo, ya que Jorge no lo tenía en agenda. Sin embargo, se terminó prolongando por dos horas, y los que tuvieron que esperar eran los que venían después. Respecto a la relación, Juana le hizo dos preguntas directas. Una, si estaba enamoradísimo, y respondió que sí. La otra, si se volvería a casar. Y ahí fue menos directo. “No sé, las veces que quise estar con alguien fue lo que menos me importó”.

Por otra parte, en el ciclo Intrusos, Elba se refirió al caso de Chano Charpentier, el cantante que estuvo en terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi, tras haber recibido un disparo en el abdomen por parte de un policía mientras tenía un brote psicótico. La semana pasada fue dado de alta luego de 18 días y lo trasladaron a un centro terapéutico.

“No estoy al tanto de la causa, pero tenemos un vínculo personal. En realidad el que tiene un vínculo más cercano es Jorge. Chano es un amor de persona. Nosotros lo ayudamos. Él tiene una enfermedad y no podés ir con un arma de fuego. Y menos apuntar y disparar, es una locura. Vos podés reducir a la persona. Hemos intervenido en operativos y sabés que los policías están entrenados para reducir a un muchacho”, afirmó la abogada. “Fue un tiro a poca distancia, no lo mató porque Dios es grande, pero pudo haber sido mil veces peor. Fue gravísimo lo que pasó. Esta es mi opinión personal”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print