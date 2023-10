Elecciones: indican que habrán 482.605 electores, 264 centros de votación, 1484 mesas y urnas

La doctora Sandra Moreno, presidenta del Tribunal Electoral Permanente (TEP), brindó detalles vinculados a las elecciones nacionales del próximo domingo 22 de octubre.

En principio, aclaró que la competencia electoral en dichos comicios la tiene el Juzgado Federal N° 1 de Formosa a cargo del juez Pablo Morán. Y agregó que, en particular para Formosa, será la tercera elección, ya antes fueron las provinciales del 25 de agosto y luego las PASO del 13 de agosto.

Además en el contexto de “40 años de democracia en la República Argentina emitiendo el voto, ejerciendo los derechos que es lo que corresponde”, hizo notar.

Luego, en lo que hace a los comicios, la presidenta del TEP aconsejó “consultar el padrón en www.padron.gob.ar por si hubo alguna modificación en el orden”, aunque al mismo tiempo indicó que “se va a utilizar el mismo padrón de 482.605 electores, con 1484 mesas y urnas”.

Los centros de votación en establecimientos educativos serán en total 264, como en las elecciones de agosto pasado, precisó, señalando en ese punto que “por una instrucción de la Cámara Electoral Nacional al Juzgado Federal de Formosa, que es el que tiene competencia, se han habilitado hasta un máximo de 12 mesas por escuela”.

Después de especificar eso, acotó Moreno que se contarán con los afiches de los pasos del elector en idioma: wichí, toba, pilagá, guaraní y castellano; “como una forma de facilitar el mecanismo de la elección”.

COA

Siguiendo con la entrevista, en cuanto al Cuarto Oscuro Accesible (COA), el cual “ya existe hace mucho tiempo”, explicó que el mismo “le permite al elector no tener que recorrer toda la escuela hasta llegar a su mesa, sino que en la primera aula es justamente donde éste funciona para hacer accesible el voto”.

“Por ello también el sistema federal ha habilitado el voto accesible lo que significa que una persona no vidente o que tenga alguna discapacidad, y por ende, necesita el apoyo de otra persona de su confianza, podrá ingresar al cuarto oscuro para colaborar en el manejo” del acto de sufragar.

Puntualizó aquí también que “los cuartos accesibles sí se utilizan, por lo general, por personas que les cuesta mucho trasladarse”.

“En las elecciones provinciales del 25 de junio tuvimos un hecho anecdótico de mucha importancia: la de un abuelo de 91 años que ya está eximido por la ley, pero que igual fue votar; pero como no habían llevado la silla de ruedas de él, entonces con una silla sostenido por dos policías que colaboraron gentilmente, lo trasladaron al primer salón donde estaba habilitado el cuarto oscuro accesible”, comentó.

Del mismo modo, “mujeres embarazadas y así no tener que estar haciendo la fila, aunque tengan prioridad en la fila”.

Otro de los puntos abordados fue lo vinculado al sistema biométrico. Al respecto dijo que éste se va a volver a utilizar en Formosa, (como en otras provincias fronterizas); aunque “es al azar no obligatorio”.

Y para el caso de que “no se marque bien la huella digital, igualmente puede votar el elector o la electora”, al igual que “en ese dispositivo solamente están los datos electorales de la persona”, dejó en claro.

Comando Electoral

Por otro lado, como esta es una elección nacional, al igual que las PASO, se conformó el Comando Electoral, presidido por el jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29 del Ejército, el coronel Orlando Martín Fernández, e integrado por todas las fuerzas nacionales.

Al que la Policía de Formosa “prestará colaboración fuera del establecimiento a los fines de brindar seguridad” a la ciudadanía en las adyacencias, señaló la presidenta del TEP.

En ese ámbito, justamente comunicó que “este jueves 19, a las 17 horas, será la reunión de dicho Comando Electoral con el Correo Argentino, donde van a informar cuáles son las rutas por las cuales se van a desplazar las urnas y todo el material electoral”.

De hecho, este miércoles 18 “ya ha empezado a distribuirse esto hacia el interior provincial. Sobre esto están comunicados los partidos políticos”, puntualizó.

Viernes

Por último, a modo de información complementaria, expresó que este viernes 20 a las 8 horas deberá cesar la campaña electoral, ya que regirá la veda institucional, tal lo previsto en la ley.

Categorías que se eligen

Este domingo 22 se estará eligiendo: presidente y vicepresidente, el parlamentario del Mercosur nacional, senadores y diputados nacionales y el Parlamentario por Formosa, es decir, son cinco las categorías en Formosa.

En ese sentido, fueron oficializados: Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza; “y después están las boletas de otros candidatos únicamente con las categorías de presidente y vicepresidente y Parlamentario nacional”.

Segunda vuelta

Finalmente, marcó que “para que no haya una segunda vuelta o ballotage el candidato más votado tiene que superar el 45% de los votos o si tiene un 40%, debe haber un 10% de diferencia con la lista que le sigue”.

Mientras que a partir del martes 24, será el escrutinio definitivo para obtener los resultados finales, concluyó.