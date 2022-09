Elevan a juicio el asesinato de un joven en manos de un policía en el barrio San José Obrero

Compartir

El polémico caso, ocurrido en junio del año pasado, tendrá su primera instancia de juicio este viernes. La causa investiga la muerte de un joven en manos de un efectivo policial cuando entre ambos existía un historial conflictivo por el supuesto robo de un caballo en el barrio San José Obrero de esta ciudad.

Respecto a la elevación a juicio, Beatriz, madre de la joven víctima, manifestó que «estoy muy contenta porque me dieron la fecha para el juicio el viernes 9 a las 9 de la mañana», al Grupo de Medios TVO.

«Yo pido que se haga justicia porque le arrebató la vida a un menor, en realidad como policía tiene que estar para cuidar, no para matar, me arrebató mi hijo, yo sé la discusión que tuvieron pero la solución no era matarlo», agregó la madre.

El joven de 16 años, era señalado como un recurrente delincuente de la zona, aunque luego del trágico suceso, vecinos del sector destruyeron la vivienda donde vivía el efectivo policial que le había causado la muerte con su arma reglamentaria tras una discusión por el supuesto robo de un caballo.

De hecho la madre reconoció el accionar delictivo de su hijo pero sostuvo que el efectivo acusado de matarlo, se ensañó con él. «Ellos tenían una relación mala pero esa no es una razón para que lo mate, mi hijo sabía muchas cosas del policía, en qué andaba y creo que se desquitó con él porque sabía algo que no quería que se sepa», dijo.

En este sentido, Beatriz fue más contundente. «Mi hijo robaba, pero no tanto, robaba para el policía éste también, se iba a mi casa a pedirle si le podía robar un caballo. Creo que se ensañó con mi hijo y para tapar la cagada que se mandó lo mató; hay involucrados de la comisaría Bernardino Rivadavia, efectivos que estaban apartados», añadió.

Puntualmente el hecho ocurrió el pasado 24 de junio del 2021 a metros de la barrera del barrio San José Obrero. Luego de ello se había emitido un comunicado oficial que informaba que la muerte se produjo en un intento de asalto pero algunos testimonios lo contradijeron.

«En la causa que me dio la abogada, está mi testigo, el hermano, la mujer y la hermana, que no sé para qué las llaman porque no estuvieron ahí, y un comisario que según dice hay un menor para declarar el viernes. Espero que el Juez vea lo que es perder un hijo, si es que lo tiene, se le tiene que dar una sentencia al policía, se tiene que hacer justicia, sino ésto está todo preparado», finalizó Beatriz días previos al juicio.

