En la ciudad capital se registró un aumento del 30% en nuevos contagios de covid-19

La doctora Claudia Rodríguez de la Dirección de Epidemiologia del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, sostuvo que en las últimas tres semanas epidemiológicas “hemos notado un aumento progresivo en la cantidad de casos positivos de COVID-19 no sólo en la ciudad de Formosa sino en toda la provincia en general”.

Puntualizó que en el caso de la capital formoseña hubo un aumento importante de casos nuevos positivos, que oscila “en un incremento aproximadamente del 30% con respecto a las semanas anteriores”.

A su vez, la doctora e integrante del Consejo Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián” se refirió a los cuidados durante la Semana Santa al señalar que “como siempre pregonamos la responsabilidad en el movimiento o la circulación de las personas”.

A modo de ejemplo, citó que en si estos días en que celebramos esta festividad religiosa “uno se mueve para ir a compartir con la familia, tenemos que ser conscientes y responsables y cumplir con las tres medidas esenciales de prevención, que son el distanciamiento social, el uso del barbijo y el lavado frecuente de manos con alcohol en gel o agua y jabón”.

Consideró que estas tres acciones “nos ayudan y son efectivas para disminuir los contagios” y, de manera fundamental, pidió evitar las reuniones sociales masivas con aglomeración de personas.

En ese punto explicó que “siempre tenemos que tener el concepto de que el coronavirus se mueve con la gente, entonces si nos movemos le damos al virus la posibilidad que se siga diseminando. Así que lo ideal es salir de nuestra casa lo justo, necesario e indispensable”.

Curva de contagios

Por otro lado, advirtió la funcionaria de epidemiología que “la curva de contagios está en ascenso debido a los positivos que hemos tenido en las semanas anteriores”, argumentando que entre las causas se encuentran “el relajamiento en las medidas sanitarias o no cumplirlas”.

Así como también las marchas o manifestaciones “son factores que inciden porque siempre que tengamos aglomeración de personas y no se cumplan estrictamente las medidas sanitarias eso hace que vayan aumentando el número de casos”, recalcó.

En consecuencia, resaltó que mientras tengamos esta cantidad de positivos “es muy difícil que se estabilice la curva de proyección”, lo que si va cambiando “es la dinámica de personas infectadas con coronavirus semanas a semanas”.

Pese a ello, puso de resalto que siempre se apunta a “tratar de aplanar la curva de contagios y que ésta no se vaya empinando más”.

Para que esto ocurra, es fundamental el cumplimiento de las medidas de prevención puesto que “de esa forma se puede llegar a disminuir frenando la cantidad de casos nuevos que vayan apareciendo”, subrayó.

Otro aspecto al que hizo mención es que en esta época de otoño que inició recientemente es habitual un aumento de las infecciones respiratorias, “lo que puede favorecer un incremento de casos, sumado a ello la segunda ola del coronavirus”.

Clorinda

Finalmente, alertó a esta Agencia que en la ciudad de Clorinda la situación de los contagios “está en aumento” y al mismo tiempo acentuó que en la segunda ciudad se ha avanzado con la vacunación tanto en el personal de salud y seguridad, como en los docentes y en la población de adultos mayores.

Entonces, “eso ayuda a frenar la transmisión del virus, pero siempre debe ir acompañado de las medidas sanitarias”, concluyó.

