«En la pandemia demostramos que Gildo Insfrán no es invencible», dijo Carlos Lee

El secretario general del comité provincial de la UCR, Carlos Lee, llamó a los formoseños a “perder el miedo y entender que se puede vivir mejor, que no necesitamos vivir bajo el yugo del mandamás”, y remarcó que “durante la pandemia hemos demostrado de que Gildo Insfrán no es invencible”, aludiendo así a los numerosos fallos favorables obtenidos en la justicia federal en beneficio de ciudadanos afectados por las medidas restrictivas implementadas por el gobierno provincial.

En declaraciones a la prensa local, el dirigente del radicalismo dijo que desde el nucleamiento “Casa de Ideas” encabezado por el diputado nacional Fernando Carbajal, “iniciamos hace tiempo un trabajo de análisis y debate de la realidad provincial con el fin de buscar las soluciones posibles en las distintas áreas que afectan a nuestra población”.

Indicó que además de abrir un espacio de debate y reflexión, con aporte de ideas para la solución de los problemas, “nuestra intención de darle a la gente un mensaje de esperanza, de decirles que se puede vivir mejor, que no necesita estar bajo el yugo del mandamás, y que se puede vivir democráticamente y en libertad, y dejar de vivir en un régimen autoritario”.

Acerca de la situación de la justicia en Formosa, Lee cuestionó en primer lugar el rol del Consejo de la Magistratura provincial, por considerar que en dicho órgano de la Constitución “el oficialismo digita y acomoda a sus familiares y amigos, por eso tenemos una justicia que no es independiente”.

En ese sentido, indicó que “el ciudadano común y corriente no puede acceder a un servicio de justicia porque no hay justicia para él, además de la mora judicial que hay en este momento, donde hay causas penales que duran muchos años sin resolución”.

“Realmente no hay una equidad en cuanto a los fallos judiciales en la provincia”, denunció, y al respecto aludió al caso de la titular del Tribunal de Cuentas de la Provincia donde la justicia demoró 11 años para determinar que estuvo usurpando una propiedad privada.

En este tema, el dirigente de la UCR consideró que “se debe atacar el fondo de la cuestión, porque hay mucha gente que en cierta manera es comprensible el temor que tiene a este régimen que gobierno la provincia. Por eso –remarcó-, lo que tenemos que hacer los formoseños es perder el miedo y tener esperanza de que hay un futuro mucho mejor si no seguimos avalando este sistema”.

“Esa es la realidad, tenemos que entender que tenemos que dejar de avalar esto, dejar pasar esto que pasa cada día nos hunde más, y lo que tenemos que hacer es perder ese temer y decir que sí podemos vivir mejor. El mensaje que queremos darle a la gente es un mensaje de esperanza, de que se puede vivir mejor”, añadió y recordó que durante la pandemia en distintas causas judiciales iniciadas en defensa de ciudadanos afectados por las medidas sanitarias del gobierno “hemos demostrado que Gildo Insfrán no es invencible. Esa es la verdad, y eso tenemos que tratar de transmitir a todos los formoseños”, concluyó.

