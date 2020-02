En toda la provincia se intensifican las charlas que promueven las medidas para evitar el dengue

Compartir

El ministerio de Desarrollo Humano provincial continúa brindando charlas informativas para promover en la comunidad las recomendaciones que apuntan a evitar la presencia del mosquito Aedes aegypti, vector que transmite el dengue, como también el chikungunya y zika por medio de su picadura.

De manera intensiva, los equipos de salud de toda la provincia instan a la comunidad en general a evitar principalmente todos los espacios y objetos que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Asimismo se promueve la aplicación de repelentes para prevenir las picaduras del insecto.

En este marco, una nueva charla fue ofrecida en el centro de salud de la comunidad «Chico Dawan», situada a pocos kilómetros de la localidad de Fortín Lugones.

La misma fue dirigida a los vecinos de todas las edades, remarcando que debe evitarse que «el mosquito se reproduzca en las casas, patios, veredas y alrededores» por lo tanto es fundamental «eliminar o tratar adecuadamente todos los recipientes donde puede acumularse el agua limpia, quieta y fresca» ya que es el lugar que elige la especie de mosquitos transmisora del dengue «para alojarse, poner sus huevos y reproducirse».

Así fueron expuestas cada una de las medidas que deben cumplirse día a día como destruir los recipientes que no se utilizan: latas, botellas, frascos, restos de juguetes, llantas y cubiertas, y otros similares. También tapar herméticamente los tanques, cisternas, cántaros, aljibes y otros recipientes que se usen para recolectar agua.

Se realizaron demostraciones prácticas sobre cada una de las medidas de prevención y se dieron a conocer las características físicas del mosquito Aedes aegypti para que los vecinos puedan reconocerlo fácilmente.

Al mismo tiempo detallaron como y cada cuantas horas debe hacerse la aplicación de repelente sobre la piel expuesta y sobre la ropa. Y recomendaron colocar mosquiteros durante las horas de sueño para evitar las picaduras, como también mantener cerradas puertas y ventanas, y aplicar insecticidas para ahuyentar a los mosquitos del interior de las viviendas.

«Es necesario que todos cumplamos con las medidas, no solo por nosotros mismos, sino porque la prevención de cada uno contribuye a la prevención de toda la comunidad. Al igual que cuidamos nuestras casas también tenemos que cuidar los espacios comunitarios (plazas, calles, baldíos, escuelas, lugar de trabajo) porque este mosquito habita los mismos lugares donde se mueve la gente diariamente», explicaron.

«Lo que aportamos cada uno es fundamental para la campaña contra el dengue, una enfermedad que hasta el momento no tiene vacunas ni tratamiento específico cuando es detectada. Pero con las medidas podemos disminuir la reproducción del insecto y evitar así su presencia en el ambiente, a la vez la circulación de sus virus y la transmisión de la enfermedad», recalcaron.

Finalmente recordaron que en los días más cálidos y de alta humedad «deben acentuarse las medidas» porque son los más apropiados para la proliferación de mosquitos; sin embargo los cuidados deben hacerse diariamente «más allá de las condiciones climáticas».