En un año, la Corriente Clasista y Combativa triplicó sus comedores

Según informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) el nivel de pobreza en la Argentina ascendió al 42% en el segundo semestre del 2020, con un incremento de casi siete puntos porcentuales respecto del mismo período del 2019, en el contexto de la pandemia global y la larga cuarentena local combinada con una alta tasa de inflación.

Vale decir que a nivel país el escenario es el mismo, y lógicamente Formosa no es la excepción, donde se vio en aumento la apertura de comedores y merenderos que buscan acercar alimento a aquellas familias que tienen esta necesidad básica insatisfecha.

En una entrevista con el Grupo de Medios TVO, Cristian Castellano, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) dijo que debido a esta situación desde el año pasado aumentaron sus actividades y recordó que “antes de la pandemia teníamos 27 comedores, mientras que en la actualidad contamos con 69 en capital y 21 en el interior provincial, es decir, se ha triplicado el número”.

Al ser consultado por la zona donde se incrementó la cantidad de comedores respondió que “sobre todo en la zona de Villa del Carmen, Lote 111, los diferentes asentamientos. El sector más golpeado y que va a buscar alimento es el de los changarines, porque debido a las restricciones no pueden trabajar”.

Seguidamente, Castellano dejó en claro que desde su espacio ya venían previendo de que esto podía pasar y por ello reforzaron el trabajo. “Desde la organización siempre nos pusimos a disposición y creemos que somos parte de la solución y no del problema. Estamos colaborando desde nuestro lugar en esta crisis”, dijo.

“Si bien pobreza estructural había en todos lados, lo que hizo la pandemia fue duplicarla y se siente muchísimo por las restricción”, opinó el dirigente social.

“En los asentamientos realizamos meriendas tres veces a la semana, sabemos que no vamos a solucionar el problema de fondo pero estamos brindando nuestra ayuda desde donde podemos para hacerle frente a esta crisis en la cual estamos inmersos”, indicó.

Actividades de la CCC

Por otro lado, confió el mismo que “nosotros también realizamos otras actividades como ser huertas comunitarias, desmalezado, fumigaciones en los barrios. A la vez tenemos los talleres textiles y estamos trabajando con los jóvenes con el programa ´Ningún pibe menos por la droga´”.

