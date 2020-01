En una semana, Bromatología decomisó más de 300 litros de todo tipo de bebidas vencidas

Compartir

Jorge Tarantini, Director de Bromatología de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre los controles intensos que realizan en locales comerciales de distintos barrios de la ciudad, más que nada teniendo en cuenta las altas temperaturas que se registran y donde los alimentos en general son más vulnerables de descomponerse.

En ese marco Tarantini explicó que la semana pasada decomisaron más de 375 litros de todo tipo de bebidas que ya estaban vencidas, algunas expuestas a la venta, otras en depósitos.

«Más allá de la reducción de personal con la cuenta la Dirección de Bromatología porque se han tomado vacaciones algunos de los inspectores, se ha producido una gran cantidad de mercadería y de bebidas decomisada teniendo en cuenta el vencimiento y la imposibilidad de ser consumidas para la gente», dijo.

Asimismo detalló que en una semana por ejemplo decomisaron más de 300 litros de bebidas que estaban vencidas. «Todas ya estaban vencidas, hay que tener en cuenta que el año pasado hicimos un balance de la cantidad de mercadería y bebida que se ha decomisado y destruido y se procedió a la destrucción de 1800 litros de bebidas entre las gaseosas, bebidas alcohólicas, en la semana pasada fueron 300 litros, es decir que es una gran cantidad de bebidas y gaseosas que se encontraban con su fecha de vencimiento producidas y que igual estaban a la venta exhibidas para el consumo, más allá de que alguna se encuentre en el depósito, eso no tiene una reposición ya que no se procede a la elaboración del nuevo producto con esas mercaderías vencidas es por ello que se deben eliminar directamente del comercio, por la potencialidad, las ganas de vender que tiene el comerciante, por eso nosotros procedemos al decomiso total siempre», dijo,

«Mas allá de que se haya encontrado en exhibición para la venta, si se encuentra en depósito también se procede al decomiso de esta mercadería y a la destrucción en el mismo lugar», acotó.

Al ser consultado sobre si en este periodo de vacaciones aumentó la cantidad de locales comerciales clausurados por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido, Tarantini señaló que «es notable la venta de alcohol después de las 23 horas, muchos de los comerciantes manifiestan que no se dan cuenta del horario ya que como oscurece más tarde no tienen en cuenta la hora, dicen que les llega muy rápido las 23 horas y no se dan cuenta. Nosotros tenemos consideración del horario en que fue realizada la infracción, si fue a las 23 horas no podemos llegar a realizarle una infracción o cobrarle una multa por un descuido, pero sí hay muchos infractores que venden después de las 23 horas, que son reincidentes y que venden gran volumen de bebidas, es por ello que se procede a la clausura y al decomiso también del producto vendido».

En cuanto a los alimentos incautados dijo que «no están siendo tantos los alimentos que estaban vencidos pero sí se ha procedido al decomiso y a la destrucción en el mismo lugar, más de productos cárnicos, tanto avícolas como vacunos, ya sea por el mal almacenamiento, por la interrupción de la cadena de frío y por el vencimiento en el caso de fideos, arroz y alimentos de esas características».

Para finalizar aseguró que los controles bromatológicos seguirán siendo intensos debido sobre todo a las elevadas temperaturas que propician todo tipo de situaciones de descomposición. «Nosotros tenemos en cuenta las altas temperaturas que reinan en la ciudad, es por ello que nos abocamos al trabajo en todos los barrios como en el centro mismo», culminó.