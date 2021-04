Enrique Ramírez espera que proyecto sobre acceso a la información pública sea tratado

Compartir

El diputado provincial por el PRO, Enrique Ramírez dijo en diálogo con el Grupo de Medios TVO que espera que el pedido de informe sobre la distribución de los recursos en Formosa tome estado parlamentario en la Legislatura ya que “en un Estado de derecho se debe brindar información y ser transparente”.

“Junto con otros diputados de mi espacio prestamos un proyecto de acceso a la información pública. Creo que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos”, indicó el mismo.

A continuación, valoró la importancia de que la sociedad esté informada “sobre todo estando en la circunstancia en que estamos actualmente, donde atravesamos una pandemia que nos tiene en vilo a muchas personas para saber cuándo se va a vacunar, quiénes lo harán, cuáles son los criterios. Hablo de la vacuna porque es el tema del momento, pero el acceso a la información debería ser total y absoluto; es necesario que la gente sepa que hace el gobierno con los recursos”.

Expuso asimismo que está claro que “hagamos el esfuerzo que hagamos dentro de nuestras posibilidades, el oficialismo se niega a brindar ese tipo de información, lamentablemente tiene los números para respaldar esa negativa dentro de la Cámara, por más que presentemos proyectos si no se tiene el número suficiente de diputados que apoyan dentro de la Legislatura lamentablemente no se trata, pero no por eso nosotros no lo vamos a hacer, bajo ningún punto de vista, porque entendemos que en un Estado de derecho debe primar la democracia y se debe brindar información y ser transparente”.

“En nuestra provincia hace falta transparentar un montón de cuestiones, eso solo puede suceder cuando el Estado se abra y sea lo más informativo posible con los ciudadanos”, resaltó el legislador.

“Toda información debería ser brindada en tiempo y forma. Por ejemplo, creo que somos el único país en el mundo donde hubo vacunados vip, y eso no puede seguir pasando, está mal”, lanzó indignado, agregando que “Formosa no fue la excepción”.

“Si nosotros seguimos manteniendo este Estado blindado en cuanto a la información vamos a seguir viviendo en un lugar en donde el Estado de derecho o la democracia pasa únicamente por ir a votar el domingo”, añadió.

“Por sobre todas las cosas necesitamos un Estado presente y transparente”, volvió a reiterar por último.

