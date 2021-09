Entrega de equipamientos a familias paipperas que abastecen al Programa Soberanía Alimentaria

Compartir

El Gobierno de Formosa, a través de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, benefició a 62 familias paipperas de Riacho He Hé que actualmente abastecen al Programa Soberanía Alimentaria Formoseña.

Las mismas recibieron equipos para riego, mangueras, bombas de agua de 1HP, media sombra y bolsas de 13 colecciones de semillas de diversas verduras y hortalizas.

El arquitecto Edgar Pérez, a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, hizo entrega personalmente del equipamiento e insumos en las colonias La Frontera (cinco productores), Santa Librada (siete productores), 20 de junio (siete productores), El Recodo (12 productores), Loma Hermosa y La Esperanza (16 productores) y Barrio Sur (15 productores).

En declaraciones Pérez explicó: “Estuvimos en la localidad de Riacho He Hé haciendo un trabajo en conjunto con el Municipio, visitando a familias productoras paipperas que abastecen habitualmente al Programa Soberanía Alimentaria Formoseña, para hacerles llegar lo enviado por el gobernador Gildo Insfrán, a los efectos de que las mismas puedan seguir produciendo más en mejores condiciones”.

Según precisó, son “equipamientos que complementan la tarea que desarrollan” y en este sentido se entregaron equipos para sistemas de riego, por ejemplo bombas de agua, mangueras, media sombra, entre otros implementos, además de kits de 13 variedades de semillas.

“Esto tiene por objetivo, además de haber compartido con estas 62 familias de esas colonias, es haber podido testimoniar en el lugar con cada una de ellas las entregas de estos bienes que son importantes”, subrayó.

A su vez, puso de resalto “la posibilidad que tiene nuestro productor paippero de producir más y mejor y también el canal de comercialización”.

Éste último no solamente está dado por poder abastecer al Programa Provincial Alimentario Nutrir, que beneficia con productos paipperos a 20 mil familias, sino también a través de las ferias francas en cada localidad y Soberanía Alimentaria Formoseña.

Hizo notar que dicho programa “se trata de un canal que permite llegar con todo el equipamiento logístico dispuesto desde el Gobierno de la provincia a las familias de diferentes localidades, llevando estas verduras, frutas y hortalizas, producidas por los paipperos, a precios justos, acortando la cadena de comercialización”.

Fortalecimiento productivo

Por su parte, el intendente de Riacho He Hé, Rubén Solalinde, destacó que “fue un día bendecido para nuestra localidad a través del Programa Soberanía Alimentaria que lo coordina el arquitecto Pérez, en representación del gobernador Insfrán, ya que se entregaron insumos para las familias paipperas”.

“Estamos muy agradecidos, de corazón, porque se entregaron equipos completos de riego, más los elementos para los sombráculos y semillas”, acentuó el jefe comunal, resaltando que “fue una inversión grandísima en lo económico para seguir fortaleciendo la producción riachense, teniendo en cuenta que se viene la época de mucho calor”.

Para finalizar, elogió al gobernador Insfrán, diciendo que “día a día acompaña a todo el pueblo formoseño”, concluyó.

