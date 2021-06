“Es un reconocimiento inesperado, emocionante e inolvidable para el resto de mi vida”

Compartir

El cordobés fue homenajeado con la distinción. El acto se realizó de manera virtual. “Es inolvidable para el resto de mi vida”, manifestó.

Rubén Magnano ya se encuentra, de manera oficial, en el Salón de la Fama del básquet. El cordobés participó del acto virtual celebrado este viernes, donde la clase 2020 destacada tuvo su espacio para brindar declaraciones.

“Es un enorme premio y un gran honor ser capaz de compartir este honor con todos ustedes. Fueron los días más felices de mi vida como entrenador de básquet. Hace unos meses Horacio Muratore me informó que había sido elegido para ser introducido al Salón de la Fama. Fue un momento único e inexplicable en mi vida”, manifestó Magnano.

Por otro lado, manifestó que esta distinción le permitió “reflexionar acerca de algunas cuestiones”. “Ver hacia atrás y ver el recorrido hecho con mucha pasión y esfuerzo, un recorrido que no hice solo, hubo cantidad de personas que estuvieron conmigo en diversos momentos de mi vida como entrenador”, agregó.

Por último, manifestó que estar en el Salón de la Fama “es un gran honor y orgullo”. “Además de la aceptación de los jugadores, verdadera materia prima, no quiero olvidarme de todos los entrenadores que me acompañaron durante estos años. Es un reconocimiento inesperado, pero emocionante e inolvidable para el resto de mi vida”, cerró.

Magnano dirigió al seleccionado argentino en el subcampeonato mundial de 2002 y lo llevó a lo más alto cuando conquistó el oro olímpico en Atenas 2004. Además, el director técnico es uno de los más ganadores del país y con Atenas de Córdoba consiguió cuatro títulos de Liga Nacional (1992, 1998, 1999 y 2009), dos de Liga Sudamericana (1993 y 1994), dos del Sudamericano de Clubes (1997 y 1998) y un Panamericano de clubes en 1996.

