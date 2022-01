Escasez de arena: la próxima semana comenzaría a regularizarse su extracción

Compartir

Linkedin Print

Los trabajos de extracción de arena podrían normalizarse «en principio y con suerte» la semana que viene y así comenzar a abastecer de nuevo a toda la provincia.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Claudia Riguetti, propietaria de Arenera Del Litoral dialogó sobre los pormenores que afectan la extracción arenera. «Venimos con un enero complicado por la bajante de río, de poder traer mucha menos cantidad de lo que se puede y de casos de covid-19 dentro de la tripulación, entonces se tuvo que parar el barco un tiempo; después se rompió una cosa del barco que tuvimos que pedir a Buenos Aires y eso implica varios días sin poder producir y es como que se nos complicó la cuestión», comenzó detallando.

«Hicimos todo lo posible. Los que nos conocen saben que, tanto yo como mi marido, estamos 50 horas del día acá arriba del negocio, pero cuando las cosas lamentablemente no se dan, por más que uno reme no salen. O sea, es imposible buscarle otra solución porque no hay. Los días que estuvo parado el barco no hay forma de recuperarlo», agregó.

Seguidamente, pese al panorama que presenta el sector, la empresaria aseguró que «entre lunes y martes se podrá empezar algo» ya que «primero se tienen que llenar las piletas para poder abrirlas, no las podemos abrir mientras está trabajando el barco, entonces una vez que se llena la pileta se empieza a trabajar sobre esa pileta y se llena la otra. En este momento están las dos vacías».

Por último, Riguetti reiteró que, debido a esto, los trabajos podrían darse «en principio y con suerte la semana que viene», iniciando de esa manera el proceso de normalización en la extracción y abastecimiento de arena.

Compartir

Linkedin Print