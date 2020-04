Esparcimiento: la provincia tomará «las decisiones que correspondan»

Compartir

Linkedin Print

En una nueva conferencia de prensa del Consejo Integral de Atención de la Emergencia COVID-19, el ministro de gobierno Jorge Abel González, sostuvo que aguardan el texto del decreto anunciado por el presidente Fernández para tomar «las decisiones que correspondan» respecto a la provincia de Formosa.

«Como siempre hemos hecho, teniendo en claro el horizonte de defender la salud pública de los formoseños, vamos a tomar las decisiones que correspondan, pero no perdamos de vista de que no estamos dispuestos a renunciar lo que conseguimos hasta el momento, que es el status sanitario de nuestra provincia, ese es el objetivo que debemos cuidar los formoseños», indicó.

Y aseguró: «La responsabilidad histórica que tenemos todos los formoseños se está mostrando, están aquellos que están poniendo por encima de la mesa los altos valores de compromiso con la salud, propia y la de los otros, y estamos viendo también en este momento otras miserias, pero al momento de decidir nosotros no vamos a tranzar, vamos a defender la salud pública de todos y todas».

Permisos para los

formoseños que vuelven

Por otro lado, González se refirió a los permisos para las personas que ingresen a la provincia con intenciones de permanecer en ella y la posibilidad de abrir nuevos centros de prevención sanitaria.

«En este momento estamos en una etapa de coordinación con el Estado Nacional de las circulaciones de determinadas personas, salimos de la experiencia de Regreso a Casa, que fue un programa que lanzó el Ministerio del interior con el Ministerio de transporte de la Nación, eso provocó una situación que nos llevó a tomar las medidas que tomamos», explicó.

Y recordó que la decisión de que toda persona que ingrese a la provincia debiera realizar el aislamiento obligatorio, fue tomada el 21 de marzo, a diferencia de otros lugares, como Jujuy, que lo hizo recién el 6 de abril.

«En esa perspectiva se acordó con el Estado Nacional en coordinar de la entrega de certificados a aquellas personas a las cuales la provincia está en condiciones de recibir de manera ordenada y adecuada, así se trabajó con este contingente de Córdoba y lo estamos haciendo con otros», señaló el funcionario.

Y aclaró: «Lo que tenemos en cuenta para establecer la forma de ingreso en primer lugar tiene que ver con las cuestiones de salud, que está por encima de los intereses particulares, esas van a tener prevalencia para el ingreso porque ustedes recordarán de que en las medidas que nosotros dictamos también están formuladas en forma expresa las excepciones a este cumplimiento en un centro de alojamiento preventivo».

En esa línea, González anticipó que están trabajando con distintos organismos para incorporar otros espacios que funcionen como centros de prevención, pero remarcó que antes deben ponerlo en las condiciones necesarias para poder llevar a las personas a que cumplan la cuarentena obligatoria.

Por último, el ministro aseveró que «no todos se están quejando», en alusión a los co-provincianos que realizan el aislamiento preventivo y obligatorio en los distintos centros habilitados.

«La verdad es que es alto el compromiso que están demostrando los formoseños y formoseñas de una medida que no es simpática para nadie pero que la debemos tomar para cuidar al conjunto», expresó.

Y concluyó: «Ese es el motivo por el cual debemos cumplir este tipo de medidas, tal como lo señalábamos en el texto del parte: la estrategia es el menor riesgo para la comunidad y máximos beneficios para todos, ese es el objetivo sanitario».