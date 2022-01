Evacuaron a nueve personas con coronavirus de la Antártida

Compartir

Nueve personas contagiadas de coronavirus, que no estaban aún vacunadas porque se encontraban trabajando en la Antártida desde 2020, fueron evacuadas de la Base Esperanza en una misión «muy exitosa y en tan solo 12 horas», que incluyó una etapa en Río Gallegos hasta su llegada al aeropuerto bonaerense de El Palomar, informó a Télam Edgar Calandin, Comandante Conjunto Antártico.

Los contagios ocurrieron luego del recambio de dotaciones en la base, tras lo cual el miércoles de la semana pasada una persona comenzó a tener fiebre y dolor de cabeza -síntomas asociados al Covid-19-, y se dio orden de hacer un test de antígenos a todos los trabajadores del lugar.

Fue entonces que se detectó que 24 tenían coronavirus, pero nueve no habían sido aún inmunizados debido a que permanecían en la Base desde el 2020 -antes de que se iniciara la campaña de vacunación en la Argentina-, aunque todos eran asintomáticos.

«En la Antártida se había decidido no vacunar para evitar posibles efectos adversos de la vacuna», indicó a Télam Calandin. Pero el pasado sábado el Estado Mayor Conjunto decidió llevar adelante la “operación de evacuación» con el objetivo de «evitar cualquier tipo de riesgo» a pesar de que «estaban asintomáticos».

«La evacuación del personal fue exitosa. Salió en condiciones extremas porque la meteorología daba media hora para que puedan operar los helicópteros. Fue en el límite», manifestó, orgulloso, Calandin.

El viernes, las condiciones meteorológicas no permitían desplegar el operativo por lo que la maniobra se postergó para el sábado último.

«Teníamos una ventana de tiempo de 4 horas el sábado aproximadamente a las 2 de la tarde», introdujo el general de Brigada.

A las 10 de la mañana despegó desde la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, el avión Hércules con destino a la Base Marambio, en cuya pista de aterrizaje subirían más tarde los nueve trabajadores contagiados para iniciar su regreso a Buenos Aires. «En simultáneo, le impartimos la orden al jefe de Marambio para que salga con dos helicópteros Bell-212 a buscar a la gente a la Base Esperanza. Tenían 45 minutos para ir a buscarlos y sobró el tiempo. Llegaron a Marambio y esperaron en la pista porque el avión venía en marcha. Cuando llegó, subieron, hicieron combustible en Río Gallegos, y de ahí fueron hacia El Palomar», detalló en diálogo con Télam el militar.

Desde allí, las personas fueron trasladadas «inmediatamente» al Hospital Militar, donde cinco permanecen internadas para cumplir con el aislamiento necesario ya que tienen residencia fuera la Ciudad y necesitan viajar.

