Evans sobre aumento REFSA: «Antes del ballotage ya se aprobó la suba, y ahora van a culpar a Milei»

El concejal capitalino electo en los comicios del 25 de junio y que próximamente asumirá en el cargo Patricio Evan se refirió al aumento del costo de la energía eléctrica y alertó que en el período febrero-marzo impactará otro “aun mayor”. “Esta suba ya fue aprobada desde antes del ballotage, cuando impacte saldrán a decir que la culpa es de Milei”, cuestionó.

Primero, Evans señaló que en su caso particular “con el mismo consumo de energía de mayo a hoy, es decir, en los últimos seis meses el incremento fue del 130% el valor del kilowatt”.

Además -agregó- “como no es clara la forma en que facturan, deberían accionar tanto Defensa al Consumidor como Defensoría del Pueblo. Los ciudadanos no tenemos forma de defendernos de estos aumentos donde también el 14 de noviembre, a días del ballotage, salió otro aumento sin ningún tipo de audiencia pública, que va a ser el que nos va a impactar en febrero y marzo”.

Seguidamente, Evans indicó que no entiende por qué no se cumple con el contrato de concesión donde dice que debe existir una “audiencia”. “Frente a cada aumento debe haber una audiencia pública y una conferencia de prensa porque es un servicio público, básico y esencial para todos los ciudadanos, pero lamentablemente esto no sale en ningún lado, no tenemos la posibilidad de una conferencia de prensa para conocer y que las autoridades respondan, para saber quiénes son los reales dueños de esta empresa que hoy esta manejada por el Estado, se supone que el Directorio está integrado por el Ministros Ibáñez, Malich y Quintana, al menos así lo fue en el 2021 hoy no sabemos quiénes están a cargo, entonces estamos a la buena de Dios y conociendo como hicieron con el ‘ah pero Macri’ con todos estos aumentos que van a impactar con mayor intensidad el año que viene van a culpar a Javier Milei, eso ya se está planteando así”, lanzó y pidió: “es momento que dejemos a un costado las diferencias políticas, la grieta, porque todos la estamos pasando mal”.

¿Cuándo asumen?

Por otro lado, y para finalizar, Evans fue consultado por su asunción. “El lunes 11 asumiríamos, pero todavía no hemos sido notificados, yo hablé scon el Secretario legislativo y con Darío Di Martino y todavía no saben día ni horario”, cerró.