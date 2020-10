Expulsaron a Pablo Ruiz del Cantando 2020 por asistir a una fiesta: “Me equivoqué”

Compartir

Pablo Ruiz llegó al Cantando 2020 el 8 de octubre pasado para participar del trío junto a Dan Breitman y Flor Anca. La semana pasada volvió a la pista más famosa del país, pero en esta oportunidad como reemplazo de Lola Latorre y Lucas Spadafora, quienes deben permanecer aislados ya que la joven influencer dio positivo de coronavirus.

El cantante, creador del tema “Oh mamá, ella me ha besado”, entre otros éxitos, tuvo una gran performance que dejó encantado al jurado y a Marcelo Tinelli, quien le dedicó un mensaje en su cuenta en Twitter: “La rompiste anoche, @pruizoficial. Te merecés estar como participante del gran concurso de canto argentino, el @cantando2020”. De esta manera, comenzaron a circular rumores de que Ruiz podría quedar como participante fijo del programa. Sin embargo, eso no será posible.

Este fin de semana el cantante asistió a una fiesta clandestina en la localidad bonaerense de Canning, rompiendo las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus. Algunas de las personas que se encontraban allí publicaron fotos con él en sus redes sociales y todo salió a la luz. A través de su cuenta en Twitter, Ángel de Brito, conductor del certamen de El Trece junto a Laurita Fernández, posteó alguna de las imágenes y comunicó la rotunda decisión que tomó la producción del ciclo al enterarse de lo sucedido.

“Último momento: @pruizoficial fue bajado del #Cantando2020 por asistir ayer a una fiesta en Canning”, escribió el periodista.

Teleshow se comunicó con Gonzalo Novellino, representante de Ruiz, quien confirmó la noticia. Aseguró que el cantante “está muy arrepentido” de lo que pasó y que “no tendría que haber ido” a esa fiesta a pesar de que, según su testimonio, “fue una reunión chica”.

“Como era el Día de la Madre él estaba medio bajoneado (N. de la R.: su mamá, Inés, falleció en 2016), así que se quiso olvidar y salió un toque. Él es el primero en decir siempre que no hay que salir. Después se arrepintió… Mañana (por el lunes) a las 9 de la mañana se va a hacer el hisopado. Lo bajaron del Cantando porque vieron las fotos que subió un amigo suyo. Ahora va a continuar con las medidas y no va a volver a salir a una fiesta hasta que se pueda volver a salir”, dijo Novellino.

Luego, a través de su cuenta en Instagram, Ruiz publicó un video en el que admitió el error cometido: “Quiero pedir disculpas públicamente. Estoy confinado en mi casa. Sí, ayer salí a una reunión y bueno, no hay que hacerlo. Fui castigado, fui bajado del Cantando y con justa razón. Admito las consecuencias y mañana me voy a hacer el primer hisopado a las 9 de la mañana y voy a seguir el protocolo. Creo que a las 72 horas hay que hacerse otro para que esté todo chequeado”.

“Quiero pedirle perdón a la producción y a toda la gente que confió en mí para entrar al Cantando. Pero me equivoqué, errar es humano también. Pido disculpas públicamente”, se sinceró. Y se refirió a los motivos que lo llevaron a asistir a la fiesta: “No es excusa, pero es el Día de la Madre y ustedes saben que perdí a mi vieja hace poco. La verdad es que necesitaba estar con amigos… No es excusa, no se hace y no lo voy a volver a hacer. Pero ese es el motivo. Así que voy a seguir con los protocolos y ojalá pueda enmendar esto”.