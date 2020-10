Julieta Prandi compartió la primera foto junto a Emanuel Ortega: “Feliz cumple, mi amor”

Compartir

A principios del mes de octubre, Julieta Prandi se animó a decir con todas las letras que estaba comenzando una relación con Emanuel Ortega. “Estoy muy bien en esta momento. Estoy muy estable, estoy en una relación y estoy muy contenta”, dijo la modelo y conductora cuando estuvo de visita en la mesa de Polémica en el bar donde se animó a hablar por primera vez de su nueva relación amorosa.

Pese a que se mostró reacia a seguir hablando de este romance en algunas entrevistas, en las últimas horas Prandi se animó a subir la primera foto juntos en el cumpleaños número 43 de Emanuel y sorprendió en las redes sociales. “Feliz cumpleaños, mi amor. Que seas muy feliz, hoy y siempre”, escribió la conductora de Confesiones sobre una imagen donde se la ve sentada en la falda de su pareja y abrazada a él.

Recordemos que Julieta había reconocido que “ya era hora de estar bien”. Y explicó que en la vida “todo es un aprendizaje” y que “hay que estar vivo y despierto” para saber aprovechar las oportunidades. Después de un 2019 para el olvido, Prandi aseguró que el 2020 había llegado con muchas cosas positivas para ella. “Es un buen momento. Para mí es un gran año a nivel laboral y me encuentra mejor parada en todo sentido. Sobre todo, después de toda la tormenta que atravesé”, dijo la modelo cuando estuvo en el ciclo de América.

Después de diez años de relación y dos hijos en común, Julieta Prandi y Claudio Contardi se separaron en 2018. En su momento, la modelo dijo a Teleshow que hubo “diferencias irreconciliables y mentiras” pero, con el distanciamiento todavía a flor de piel, no se atrevía a brindar mayores precisiones al respecto.

“La última parte no estuvo buena, fueron muchos años y le tengo un cariño enorme, es el papá de mis hijos. Estuvimos juntos desde el 2008 hasta el 2018, diez años. Nos casamos en el 2011… Es una relación que se merece todo mi respeto pero quizás se terminó, en un punto, el amor de pareja. Seguimos siendo una familia porque somos padres de Mateo y Rocco pero hubo cositas en la relación que estuvieron mal, mentiras, cosas que no funcionaban y yo sabía que tenía que terminarlas”, dijo.

En ese sentido, agregó: “Después viene un proceso que es horrible: el de la separación. No solo lo de cada uno, sino también las cosas legales, los trámites, la burocracia, los regímenes de visitas”.

“Me tuve que ir de mi casa. Él no quería irse así que me fui yo con los nenes. Por supuesto ahora tenemos el tiempo distribuido para que él los vea también. Alquilé un departamento, es algo provisorio porque estoy con los trámites de divorcio. Hace poco tuvimos una audiencia y, si bien inicié el trámite en diciembre de manera unilateral, en esta audiencia firmamos los dos, así que es de común acuerdo”, reveló.

En tanto, Emanuel Ortega -el hijo de Ramón Palito Ortega- y Ana Paula Dutil le pusieron punto final a la relación en agosto del año pasado. Juntos fueron padres de Bautista e India Ortega, de 20 y 15 años, respectivamente.